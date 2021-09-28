晨星數據：滙豐環球投資基金9月已清倉恒大債券

消息指，該行分析師不認為恒大會失去中資銀行支持，但預計恒大將要進行多年的債務重組，這可能有利於本地投資者而非國際債權人，故不值得長揸其債券。不過，當前的市場混亂已將4成低於投資級別的內房發行債券，收益率推高至兩位數，這算是債券投資者難得的獲利機會。

同時，該行憂慮恒大並非市場上唯一一家過度槓桿化的中國房地產開發商，也可能不會是最後一家面臨破產的內房，並警告稱，受房地產行業影響較大的亞洲銀行業，未來可能會遇到陷阱。

另一邊廂，當恒大債券價格在8到9月暴跌之際，由貝萊德(BlackRock)新興市場債券團隊看到了「撈底」機會。該團隊管理多項全球新興市場債券策略，包括貝萊德新興市場靈活動態債券(BEDIX)。9月中，該集團將恒大債券添加到其5項基金計劃之中。該團隊認為，由於恒大被國有企業收購的可能性相當大，債券的回收價值可能會超過其目前價格。