東方日報B1：萬物齊漲　全球遭殃　鮑威爾指通脹短期難跌

萬物齊漲，今次焦點是1970年代引發美國滯脹的元兇——石油！布蘭特期油周二(28日)曾突破每桶80美元大關，創2018年10月以來新高；美國天然氣期貨價格周一(27日)急漲11%，創2月以來最大單日漲幅。能源價格上漲引發的連鎖效應，勢推高各種商品以至農產品價格，加劇全球通脹壓力。一直被指淡化通脹威脅的美國聯儲局主席鮑威爾也坦言，供應瓶頸持續時間較預期長，預期未來數月通脹仍居高不下，之後才放緩。

被視為國際油價基準的倫敦布蘭特期油已連升6天，周二再升最多1.53%，每桶高見80.75美元；紐約期油最多升1.61%，高見76.67美元。美國10月天然氣期貨價格周二再飆10.02%至每百萬英國熱能單位(BTU)6.278美元；歐洲天然氣和電力價格同告飆升。

疫苗的推出利好經濟復甦和原油需求，布油今年以來累漲超過五成。近期由於天然氣價格急升刺激作為替代能源的原油需求，加上大行和交易員唱好前景，以及揣測能源業投資不足削弱潛在供應，令油價進一步上升。澳洲聯邦銀行分析員達爾預期，天然氣價格高企將迫使用家另尋出路，原油需求或每日增加50萬桶，令市場更加緊縮，特別是石油輸出國組織和盟國(OPEC+)增產幅度保守。

歐洲天然氣短缺問題尤惹關注，由於俄羅斯等出口國限制供應，各國正試圖競價爭奪供應，當冬季來臨，緊絀情況勢更為嚴重。天然氣價格飆升問題更有禍延全球之勢，歐洲一些化肥生產商已被迫減少產量，預期會有更多的化肥生產商跟隨，可能增加農民的成本，並有可能加劇全球糧食通脹。

事實上，作為替代蛋白主要原料的豌豆價格亦告上漲。人造肉生產商Beyond Meat供應商Roquette Freres表示，需求上漲加上極端天氣令歐洲豌豆供應受創，加拿大乾旱亦導致當地收成大減45%，豌豆價格過去一年勁漲逾倍，連同能源價格上升，該公司成本急漲，無可避免要將轉嫁客戶。

農產品價格更受到天氣和運輸等問題影響，其中美國棉花期貨周二直逼每磅一美元逾9年新高，主要是全球最大棉花出口國美國的主要棉花產區包括德州等，棉花收成受到暴雨威脅之際，最大棉花買家中國的需求正在上升，土耳其和巴基斯坦亦希望買入更多。棉花價格上漲意味製造衣服的成本也在上揚，零售商或嘗試將成本上升轉嫁至消費者。

鮑威爾周二在美國參議院銀行委員會作證時表示，隨着經濟重啟繼續推進，供應瓶頸和招聘困難等限制因素可能再次被證明比預期更嚴重、更持久，但預期這些影響會減弱，通脹將回落到該局較長期的2%目標，若高通脹重大疑慮，會作出必要回應。不過，歐洲央行行長拉加德表示，一旦疫情影響減退，通脹將會下降，該行決不能對暫時性的供應衝擊反應過度，現時仍需要寬鬆的政策刺激經濟。

然而，貴金屬未受惠通脹壓力，受美元上升影響，現貨金周二跌1.04%，每安士低見1,731.8美元；白銀更挫2.42%，每安士低見22.14美元。