美股道指跌幅擴至近600點　大型科技股全線挫

美國國會繼續就撥款和提高債務上限拉鋸，加上10年期美債孳息進一步升至1.56厘，再創3個月新高，兩年期美債孳息更升見0.32厘的18個月新高，美股周二(28日)持續受壓。道指跌幅擴至583點或1.67%，報34,285點；標指報4,349點，跌93點或2.11%；納指報14,552點，跌417點或2.79%。

對通脹與國債孳息率較敏感的大型科技股普遍下跌，Facebook下挫逾4%；Google母公司Alphbat、亞馬遜齊跌逾3%；蘋果公司跌逾2%；Netflix則跌1.2%。科技股下跌拖累了市場情緒，市場普遍認為，美國國債收益率的快速上漲，降低了科技公司未來現金流的價值。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele表示，預計美國國債息的上升不會結束股市上漲行情，它有利於金融和能源等周期性板塊，但不利於科技股等高增長板塊，因為國債債息的上漲使未來現金流的價值降低。9月以來美股表現疲軟，月初至今道指已下跌1.4%，標指下跌1.8%，納指下跌1.9%。

美國國會預算案的最後決戰也打壓了市場情緒。美國參議院共和黨人周一否決了眾議院通過的一項法案，該法案旨在為政府提供維持運轉到12月份的融資，並將債務上限推後至2022年12月。美國國會必須在周五之前批准政府融資方案以避免政府關門，並且必須盡快提高債務上限，以避免出現前所未見的美國政府違約。