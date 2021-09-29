陳錦興：中海油估值吸引可博

長假及期指結算，港股現技術性反彈。國際油價及天然氣價持續向好，利好油氣股，中海油最受惠。今年以來，三桶油之中，股價表現最強為中石油，中海油相對落後，剛公布回A股上市計劃，加上油氣價格強勢推動盈利，料短線動力增強。

近期，國際油價及天然氣價持續上升，前者企穩於70美元一桶，以上游開採油氣為主的中海油最受惠。中海油的中期報告顯示，其每桶油主要成本為28.98美元，桶油作業費為7.31美元，繼續鞏固成本競爭優勢。以目前的油價而言，料中海油下半年的盈利將較上半年的333億人民幣更佳。

中海油股價年初至今多在8港元水平浮沉，相信已消化大部分負面因素，以現價計，市盈率約6倍，股息率6厘，估值明顯有吸引力。回歸A股上市也是正面催化因素。建議8.6元吸納，上望阻力位10元，向下支持位為7.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)