道指收挫569點　油價回軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.72；港匯見7.7827；離岸人民幣(CNH)報6.4680；美元兌日圓處111.56；歐元企1.1683，英鎊報1.3539。金價報1,734.39美元。布油報77.45美元，紐油企74.41美元。比特幣報4.15萬美元。道指期貨升130點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指收報34,299點，跌569點或1.63%；標指收報4,352點，跌90點或2.04%；納指收報14,546點，跌423點或2.83%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,226點，跌273點或1.13%。

●即月恒生指數夜期收報24,291點，跌185點，低水209點，成交12,957張。

●中國恒大以近百億元人民幣出售盛京銀行19.93%股權。

●美國財​​政部長耶倫周二(28日)再次警告國會議員，指聯邦政府預期將於10月18日耗盡其聯邦借款能力，敦促國會採取行動延長債務上限，以避免「嚴重傷害」到美國經濟。

●美國民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)周二(28日)炮轟鮑威爾是「危險人物」，指他削弱了金融業監管和銀行壓力測試標準，表明將將反對他連任聯儲局主席。

●美國商務部長雷蒙多表示，總統拜登準備就3.5萬億美元的預算和解法案作出妥協。

●美國聯儲局周二(28日)逆回購操作成交量創紀錄的1.365萬億美元，主要由於美國國會未能債務上限問題達成共識，投資者憂慮美國債市陷入違約危機，紛紛拋售美債。

●紐約11月期油收報每桶75.29美元，跌16美仙或0.21%，結束連續5日升勢；布蘭特11月期油收報每桶79.09美元，跌44美仙或0.55%。

●紐約12月期金收報每安士1,737.5美元，跌0.8%。

●英國富時100指數收報7,028點，跌35點或0.5%；法國CAC指數收報6,506點，跌144點或2.17%；德國DAX指數收報15,248點，跌325點或2.09%。