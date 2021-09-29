黃紹基：港設計業坐擁發展機遇

香港的「足金首飾設計比賽」已經在國際上打響知名度。

日前出席了今年「足金首飾設計比賽」的首輪遴選，從入圍的68份參賽作品的水平和參賽者背景，顯示首飾行業和設計界對黃金首飾設計的熱忱很高、香港設計專業的培訓已見成績、和香港仍然具備作為國際珠寶黃金首飾設計中心的實力和優勢。

兩年一度的足金首飾設計比賽自1988年展開以來，已經成為國際上主要的黃金首飾設計比賽，近年有不少香港以外國家和地區的設計師參加，包括內地、新加坡、日本和南韓等，當中不少作品曾奪得獎項殊榮。

這項比賽，也支持香港黃金產品得以在國際一直處於領先地位。當然，香港黃金首飾今日的地位是建基於多方的努力和優勢，包括得力於香港黃金首飾製造業發達；批發、零售和出口三個市場均蓬勃；內地是全球最大的黃金消費市場；中國人婚嫁喜慶對黃金首飾有一定的需求；加上無論是足金抑或K金首飾的設計日趨時尚化，適合日常佩戴之外，價格更多元化，就是一期消費券的金額就已經有很多的選擇。

香港的東西文化交流氣氛，以及現代化科技的普及應用，在推動設計水平上更功不可沒，前者是香港的底蘊，後者是持續發展的支持，廣闊市場前景更是動力。從過去幾届及今屆的作品可見，傳承組別的作品中，中國傳統文化元素發揮得淋漓盡致，但在對選用不同貴重寶石作配合方面，卻又時尚創新；這在時尚K金組，內容更是豐富。

電腦輔助設計和製造(CAD/CAM)的普及，引起不少評論指一些設計因而過於複雜和精細，不太適合製作。這與一般的商品設計比賽作品，都以吸引眼球和從從設計角度出發有關，但自從3D打印技術普及之後，即使較為複雜的設計，都能透過打印製作出來；例如今次的足金首飾設計入圍作品，都會先行利用3D打印出來再進行下一輪評審，此舉可完整顯示設計實物，和體現佩戴在人體上的效果。

由於黃金和寶石本身價值較高昂，過去參加比賽的多是業內培養的設計師。但隨着本港設計教育的提升3D打印的普及，主辦方更設學生組鼓勵在學人士參加，所以，愈來愈多獨立設計師和設計學生參加比賽，包括來自理工大學設計學院、知專設計學院、專業教育學院(IVE)的同學都有作品參加。

香港足金首飾設計比賽和每年舉行的香港珠寶設計比賽的國際地位日益提高，每屆都會吸引不少國際珠寶設計師參加，進一步促進本港設計師與國際同業的互相交流。而過去主要由國際高端珠寶品牌所主導的珠寶設計界，近10年來已經增添了不少亞洲設計師，香港著名珠寶設計師陳世英，更是與國際頂流設計師齊名；一些國際拍賣活動上，不乏亞洲設計師的作品，這都是行業樂見的。

近年不時會出現擔憂香港競爭力能否維持的觀點，但單從足金和珠寶首飾設計一項，可以看見香港本身的能力、優勢和前景。加上國家的「十四、五」計劃綱要，亦提出要以創新驅動發展和形成强大國內市場，而設計更是全方位產業都需要的，既可促進經濟持續發展，又可為人才提供向上流機會，設計行業的前景，絕對是廣闊和遠大的。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基