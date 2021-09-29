李澄幸：通脹陰乾財富　不妨揀買ETF應對

近月，投資者對於通脹升溫的憂慮似乎愈來愈大。事實上，各種反映通脹的數據已經高企數月，除非相信通脹如美國聯儲局所說的只是短暫現象，否則投資組合中不應忘記增加抗通脹的資產。

熟悉投資的朋友，一定聽過「複利」，通過複式效應，財富隨時間而增值。假設你今天擁有100元，如果能以每年10%的速度增值，20年後你將擁有約700元。然而，投資回報有高有低，資產配置失當，甚至有機會虧損，所以複式效應在投資中是有機會中斷的，視乎個人的投資能力而定。

不過，通脹是標準的複利，幾乎常伴於左右，亦不會因為個人意志和決策而中斷，每年均會侵蝕你的財富。今天的漢堡包價格和20年前的相差多少？今天的樓價和20年前又相差多少？通脹對財富的影響是明確的。

投資者如希望在投資組合中增加有助抗通脹的元素，有以下幾類的交易所買賣基金(ETF)可以考慮，分別是抗通脹債券ETF、房地產信託ETF、能源ETF及黃金ETF。抗通脹債券ETF，比如TIPS(iShares TIPS Bond ETF)，表現與通脹掛鈎，在通脹上升時，TIPS的表現通常會優於一般的債券指數。

房地產信託ETF種類眾多，有不同的類型可以選擇，重點是租金的收入，一般會跟隨物價上升而上升，也可收抗通脹之效。能源股ETF的例子有XLE(Energy Select Sector SPDR Fund)，由於通脹最直接反映的是能源價格，而相關股份自然更有機會受惠，善用ETF便可以一籃子投資相關企業，比如埃克森美孚和雪佛龍等等。

以上均是可以考慮加入組合用於抗通脹的ETF，選擇亦不限於此，有興趣的投資者可以根據上述思路多做功課和配合自身需要來配置。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者為註冊持牌人士，內容非投資意見亦沒有持有上述股份)