陳樂怡：A股交投旺 惠及券商股
2021年09月29日 08:30
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美國加息預期升溫，10年期國債孳息率一度抽升至1.5厘，若持續急升，或會引發市場振盪。中國恒大(03333)債務危機持續發酵，相關產業鏈當災，包括上游建材、物管及內銀，企業盈利預測料會遭調低，連同中國多地實施限電限產，勢拖累經濟增長。
港股通南向交易在9月29至10月7日暫停，對大市支持減弱，恒指阻力位於25,000點。後市焦點在於中國會否在節後宣布降準，以及10月初港府發表的施政報告。
早前傳出香港地產發展商被中央要求協助解決香港高樓價問題，市場隨即出現各類揣測，包括在香港市場引入內地樓市調控模式、政府收回農地土儲等，引發投資者恐慌拋售。儘管地產建設商會指並無聽聞內地指示，但地產股股價反應冷淡，預計直至香港土地政策方向明朗化，股價走勢才見改善，短線關鍵為10月初施政報告。此外，新界北發展規劃將是市場焦點，長遠為方便深圳前海人才流動，料會加強該區的交通及住屋配套。
股市方面，可再生能源股再次一枝獨秀，另低估值的中資券商股亦可留意。內地股市成交暢旺，截至9月27日，A股連續47日成交過萬億元人民幣，已刷新2015年以來的紀錄，利好券商第三季度業績。加上中國持續推進資本市場改革，包括註冊制改革、成立北京證券交易所等。
根據過往紀錄，長假期後A股指數較大機會做好，券商股有機會受惠，首選中信証券(06030)及中金公司(03908)。中金截至今年6月底止中期純利50億元人民幣，按年增長64%，優於同業，主要由於股票業務、財富管理及投行業務上半年增長理想，資產管理規模躍進。A股市場近期成交暢旺，融資融券活躍，利好券商第三季業績，中金將可受惠。估值上，未來12個月預測市帳率只得1.1倍，低於5年平均水平。該股向上阻力為24元，支持位18.5元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)