陳樂怡：A股交投旺　惠及券商股

港股通南向交易在9月29至10月7日暫停，對大市支持減弱，恒指阻力位於25,000點。後市焦點在於中國會否在節後宣布降準，以及10月初港府發表的施政報告。

早前傳出香港地產發展商被中央要求協助解決香港高樓價問題，市場隨即出現各類揣測，包括在香港市場引入內地樓市調控模式、政府收回農地土儲等，引發投資者恐慌拋售。儘管地產建設商會指並無聽聞內地指示，但地產股股價反應冷淡，預計直至香港土地政策方向明朗化，股價走勢才見改善，短線關鍵為10月初施政報告。此外，新界北發展規劃將是市場焦點，長遠為方便深圳前海人才流動，料會加強該區的交通及住屋配套。

股市方面，可再生能源股再次一枝獨秀，另低估值的中資券商股亦可留意。內地股市成交暢旺，截至9月27日，A股連續47日成交過萬億元人民幣，已刷新2015年以來的紀錄，利好券商第三季度業績。加上中國持續推進資本市場改革，包括註冊制改革、成立北京證券交易所等。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)