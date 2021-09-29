【瑞通推介】恒指兩萬四有支持跌幅縮　較多資金做淡

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國參議院繼續就撥款和提高債務上限拉鋸，加上美債息續升以及聯儲局多名官員支持快將縮減買債，道指周二(28日)收報34,299點，下挫569點或1.6%。恒指周二收報24,500點，升291點或1.2%，盤中高見24,679點，連升兩日。周三(29日)早段回吐逾400點，下試24,000點的支持力，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.4億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近1.3億元，反映好倉投資者趁大市回升減持，並有較多資金看淡後市。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

阿里巴巴確認，旗下餓了麼等應用陸續接入騰訊控股旗下微信支付，並稱會繼續與其他平台合作，一起相向而行。市場視阿里和騰訊「破冰」，刺激阿里股價從日前的香港上市以來低位大幅反彈，周二曾飆7.8%，高見153元，收市維持6.3%的升幅，報150.9元，重返10天線水平並結束5連跌走勢。有券商發表報告指，監管機構要求內地互聯網平台必須開放外界網絡連結，料政策對阿里巴巴有利，因集團有較好的用戶體驗和更低的流量獲取成本。大市周三早段向下，阿里跟隨大市跌逾3%，低見145.5元，其後跌幅收窄。超過660萬元在周二淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾130萬元淨流入。

內地多地電力供應告急，部分地方被迫在用電高峰時段限電；煤炭供應緊張，動力煤期貨合約價升破歷史高位，帶動煤炭股呈強。中國神華周二以近全日高位18.1元收市，上揚7.5%，一舉收復10天和20天線。周三早段曾逆市升2%，升抵18.5元，其後倒跌。周二有近20萬元淨流出其好倉。

快手宣布，近期啟動了以加強事業部環為方向的新一輪組織架構調整，以更好地推動業務，進一步提升效率。股份周二曾漲7.4%，高見87.4元，收市企86元，高走5.7%，終止5連跌走勢。國務院日前要求網絡直播等應針對未成年人設置相應的時間管理等功能，監管憂慮繼續影響快手股價走勢，周三早段股份回吐逾6%，暫守80元，其後跌幅大為收窄至2%，於84元之上徘徊。分別有逾310萬元和逾390萬元在周二淨流出其輪證好倉和淡倉。

中國移動周二逆市微跌0.1%，收報47元，錄三連跌，暫守250天牛熊分界線(46.6元)。周三早段略回，於47元以下整固。周二有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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