【高盛推介】騰訊落後大市　獲北水持續追捧

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(28日)上試470港元水平收市不果，但仍升約1.1%。周三(29日)早段則低開約1.7%曾低見450.2元，為過去1周低位。及後跌幅收窄，最新報456.4元，跌約2.9%，跌幅較大市深。

騰訊持續回購，據其報表披露，騰訊周二於聯交所再回購22萬股，涉資約1.04億元，而本年至今騰訊已累計購回512.18萬股。有報道國務院關於提請審議反壟斷法修正草案等議案，將於在10月舉行的十三屆全國人大常委會第31次會議審議。

觀察個股輪證資金流向，可見周二流入牛證的資金集中在450至455元，及405至410元收回區域的遠牛。

淡倉方面，則見認沽證於本周一(27日)及本周二共錄得約1,230萬元資金流入。熊證亦於周二繼續獲資金流入，並較集中在490至495元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見周二北水繼續追捧騰訊，錄得約18.6億元資金淨買入。

騰訊購證24833，行使價500元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。

騰訊購證23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿7.2倍，中期、低街貨。

騰訊購證23544，行使價450元，2022年12月20日到期，實際槓桿3.2倍，低面值、中長期。

騰訊牛證59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，高槓桿近牛。

騰訊牛證59041，收回價395元，行使價392.2元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，近61.5元收回距離遠牛。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

騰訊沽證24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。

騰訊熊證69136，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，高槓桿貼熊。

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