金管局：正研究擴大人民幣在港股使用的建議

香港金融管理局總裁余偉文出席財資市場高峰會致辭時表示，隨內地經濟持續增長，人民幣將愈來愈多地用於國際交易，目前全球逾70%人民幣支付透過香港處理。他提出3個因素進一步促進人民幣國際化，包括流動性、產品以及基礎建設。

他表示，香港目前正在研究擴大人民幣在股市交易中使用的建議，但需要考慮如何帶動發行人及投資者對人民幣股票產品的需求。他直言，希望很快會有切實建議提出。

他續指出，香港並非唯一的人民幣離岸中心，惟在離岸人民幣業務上在同業中脫穎而出，並擁有獨特優勢，包括與全球的緊密聯繫、法律和監管體系、流動性強的資本市場，以及健全的金融基礎設施等，香港有堅實基礎推動人民幣國際化進程。

他稱，香港作為最大離岸人民幣中心及貿易結算中心，人民幣資金池超過8,000億元人民幣、去年處理6.3萬億元人民幣貿易結算，較2019年增長18%，且繼續擴大。惟現時人民幣國際使用的整體水平仍然較低，內地作為全球最大貿易國，人民幣跨境貿易結算僅佔其貿易總額的15%至20%。他認為可由流動性、產品以及基建三方面推動人民幣在香港資本市場的使用，例如跨境理財通、債券通等互聯互通機制有助促進人民幣計價產品的多元性。