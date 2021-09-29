【高盛推介】港交所見1個月低位後反彈　資金趁低部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所自上周五(24日)起連跌3日，當中周二(28日)跌約0.2%，周三(29日)早段繼續下跌，低見461.2港元的1個月低位後跌幅收窄，其後一度倒升。

有會計師行發表新股市場首3季回顧報告，提及香港期內市場募資總額創同期歷史新高，上市宗數合計73宗，共募集資金2,885億元，並料今年香港將繼續成為內地新經濟公司的首選上市地之列，新股市場集資金額或創歷史新高，達到5,000億元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二獲資金轉向流入，有約140萬元。而認沽證則於周二獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，可見435至445元收回區域的牛證，周二獲資金流入留意。而周二部署熊證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至490元以下收回價的貼熊。

淡倉方面，則見認沽證於本周一(27日)及本周二共錄得約1,230萬元資金流入。熊證亦於周二繼續獲資金流入，並較集中在490至495元收回區域的產品。

港交購證15408，行使價516.3元，2021年11月22日到期，實際槓桿13.3倍，高槓桿。

港交購證23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿5.2倍，低面值、中期、低街貨。

港交購證22436，行使價525元，2021年12月31日到期，實際槓桿9.6倍，價外。

港交牛證63774，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交沽證24525，行使價430.68元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.49倍，行使價430至470元間產品中，槓桿最高。

港交熊證58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率9.11倍，近46元收回距離遠熊。

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