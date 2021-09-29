惠譽：內地物管公司或加快整合　勢增行業集中度

內地物業管理行業近年積極發展，國際評級機構惠譽表示，部分中資房企在過去3年，把其物業板塊分拆上市，並以併購方式快速擴大其市佔率。有見及此，未來數年內地該行業將加快整合。

內媒報道，中指研究院數據顯示，2020年在管面積位列前264名和前12名物管公司的市場份額分別為49.7%和10.2%，反映內地物管行業的集中度較低。

惠譽一項研究顯示，2018至2020年間，59家以住宅物業為主營業務的物管公司在管面積，受大型物管公司帶動，按年中位數增長20%至40%。惠譽指，在管面積規模的勁增，得益於物管公司的併購活動，以及從非關聯方房企獲取物業，而關聯方房企的支持始終如一。

惠譽預期，物管公司將通過增加股權融資或增發債券，進一步擴大企業規模。由於與可抵押土地使用權及房產的房地產開發商相比，物管公司往往採用輕資產業務模式，故銀行向物管公司放貸的意願或較低。