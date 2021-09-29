【產經直播】美股岌岌可危？港股幾時撈底？

市場憂慮美國快將啟動「收水」，加上國會就提高政府債務上限仍陷僵局，美國10年期國債孳息率近日顯著走高，一度升穿1.55厘水平，拖累隔晚美股下挫，尤其反映新經濟股的納指更跌近3%，美股位高勢危？有咩部署要做定？

內地限電令擴大至多個省份，工廠被迫減產甚至要停工。不過人行行長易綱預料，內地經濟潛在增速仍有望維持5至6%，有條件維持正常貨幣政策，限電影響有限？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。

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