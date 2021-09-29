【產經直播】美股岌岌可危？港股幾時撈底？
2021年09月29日 12:27
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市場憂慮美國快將啟動「收水」，加上國會就提高政府債務上限仍陷僵局，美國10年期國債孳息率近日顯著走高，一度升穿1.55厘水平，拖累隔晚美股下挫，尤其反映新經濟股的納指更跌近3%，美股位高勢危？有咩部署要做定？
港股踏入期指結算日，新經濟股又再拖低大市，短線一動不如一靜？中國恒大(03333)再有美元債到期需繳付利息之際，出售資產方面終有好消息，以約100億元人民幣出售盛京銀行股份予國企。內地似乎出手解決恒大問題，港股不用太悲觀？
內地限電令擴大至多個省份，工廠被迫減產甚至要停工。不過人行行長易綱預料，內地經濟潛在增速仍有望維持5至6%，有條件維持正常貨幣政策，限電影響有限？
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