渣打料今年內地經濟增長達8%　下季或再降準

渣打大中華及北亞區首席經濟學家丁爽表示，內地經濟自疫情後快速復甦，去年第四季錄得6.5%增長，而全年則增長2.3%。儘管今年上半年經濟增速有所放緩，惟仍預計今年全年可實現8%以上增長，主要由於去年基數較低；明年經濟增長預測則為5.6%。

他指出，內地經濟上半年疲弱，主要由於宏觀政策較其他經濟體更早正常化，加上疫情反覆、多個省份遭洪水災害，以及近期各個行業的監管行動等，導致內地第三季經濟活動有所放緩。

展望未來，他認為，人民銀行強調穩定信貸增長，預計第四季度可能再下調存款準備金率，惟相信人行未必實施過於寬鬆的貨幣政策，下調幅度有限。另外，政府支出回升，或有助支持基礎設施投資。至於近期的限電措施，則預計政策方向整體不會出現逆轉或改變，但有機會調整監管步伐。

他又稱，各國遏制疫情的有效性和貨幣政策的分別，使疫後全球經濟復甦進度不均。其中美國、歐洲等主要經濟體財政刺激力度較大，包括零利率和量化寬鬆等措施，使得發達經濟體在經濟復甦上的表現整體優於新興市場。然而，變種病毒為全球危機，對環球供應鏈造成的影響不容忽視，或令運費、物價上漲，從而引致通漲，令全球央行陷入困境。