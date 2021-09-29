高盛：中國地方政府隱性債務達到GDP一半以上

高盛集團的經濟學家認為，中國的地方政府隱性債務達到了經濟規模的一半以上，而鑑於土地出讓放緩已經帶來的財政收入壓力，政府需要靈活處理這個問題。

高盛經濟學家在一份報告中表示，截至去年底，地方政府融資平台(LGFV)的債務總額從2013年的16萬億元人民幣(下同)，升至約53萬億元，大約相當於國內生產總值(GDP)的52%，並且高於官方政府債務餘額。

報告又指，鑑於土地出讓速度放緩，可能需要增加地方政府債券發行，提高地方政府融資靈活性，以支持整體經濟發展。然而，隨着中國恒大的債務危機惡化，土地出讓速度已經放緩。為了彌補土地出讓收入萎縮留下的資金缺口，高盛建議政府將2022年地方債發行額度在今年3.65萬億元人民幣的基礎上增加5,000億元。

早前有迹象顯示，隨着經濟反彈，為其着力解決金融風險提供了空間，政府正在大力削減債務。現在，鑑於經濟增長面臨更多阻力，包括消費者不願開支、樓市危機導致土地需求下滑、電力短缺和供應鏈中斷，市場正在尋找這一鷹派政策立場反思的信號。

LGFV是政府借入資金而不讓其出現在自己資產負債表上的一種工具，但金融市場將其視同於政府債務。