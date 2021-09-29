英國7成人寧願凍薪都要在家工作　港人願唔願意？

全球企業開始讓員工返回辦公室，惟客戶關係管理(CRM)軟件開發商Salesforce行政總裁Marc Benioff於一會議上表明，公司不會讓員工全數回歸辦公室，部分員工將維持WFH(Work Form Home，在家工作)。

Benioff此番言論令人關注，尤其是其位於美國三藩市的61層辦公大樓僅在3年前開業，再疊加過去18個月疫情期間的WFH，該大樓僅滿員運作一年半。另外，該公司亦在印第安納波利斯、倫敦、紐約和東京等城市擁有辦公大樓。

Benioff解釋，該公司於7月份收購即時通訊軟件Slack的原因，就是為員工在家使用Slack作遠端工作。他指，雖然有企業渴望員工回歸辦公室，惟各企及員工的工作內容不同，而他們亦會按時與員工聚會，跨分公司的會議及特殊培訓活動。Benioff早前曾預告，疫後將仍有50%至60%的員工WFH。

大行滙豐據報亦將安排逾1,200名英國客戶電話服務中心的員工永久WFH，佔後勤中心的約7成員工。同時，滙豐亦會每年為相關員工提供額外300英鎊的津貼，以抵銷WFT所導致的額外開支。亦有滙豐高層預計，疫後該行辦公空間將大減40%。

早於疫情前，網頁程式設計公司Automattic早已安排員工WTF。由於該公司並沒有實體辦公室，再加上其工作性質，員工均在互聯網上工作，惟公司亦會每月舉辦一次實體員工活動，以聯繫感情。

事實上，月初英國有研究發現，近半僱員寧願辭職，亦不願重回辦公室；近75%的受該者認為，就算放棄加薪亦希望能夠選擇靈活工作模式。

負責研究的IWG行政總裁Mark Dixon表示，疫情期間令不少員工能夠更有效分配工作及閒暇時間，亦令當地住宅為主的小城鎮恢復生機，反映新工作模式對本地社區變得愈來愈重要。