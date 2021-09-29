瑞銀：仍需時間觀察星洲會否成為亞洲SPAC併購中心

新加坡今個月允許特殊目的收購公司(SPAC)上市，而香港亦開始就有關上市機制進行市場諮詢。瑞銀全球投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠指出，星港兩地目前仍未有相關成功案例，需要時間觀察新加坡日後會否成為亞洲SPAC併購中心，相信短期內SPAC仍以美國為中心，目前美國有約40家SPAC具亞洲背景，大部分以大中華、東南亞等亞洲資產為收購目標，包括新加坡、台灣等新的獨角獸企業。

不過，他預期，今、明年的SPAC會更多在亞洲物色併購目標，特別是電商、教育、科技等高增長行業，惟中美雙方關係緊張，美國證券交易委員會(SEC)近期亦加強審查在美國掛牌的中資企業，故對中國的目標資產會較審慎，需觀望美方的審批需時會否太長，但強調未見有SPAC停止有關的收併購洽商。

他留意到，SPAC收併購的談判愈來愈困難，由於獨角獸企要求高估值，若收併購時未能達相關估值，或改用傳統新股行上市，但亦有公司因流動性問題而接受較低估值。

對於環球收併購活動，盧穗誠預計，明年企業併購量仍會上升，包括國際公司分拆中國業務、私募基金併購活動等。另外，目前港股市場有約160間公司，其大股東持有公司逾七成股權，受累中美關係、新冠肺炎疫情等不明朗因素，而公司股價低迷，或會考慮進行私有化，帶動併購活動。