天貓香港夥大型傢俬品牌推免運費及折扣優惠

新冠肺炎疫情改變消費習慣，不少品牌加快發展電商業務。主要服務香港市場的電商平台天貓香港公布，香港大型傢俬家品品牌Pricerite實惠周三(29日)進駐平台，有逾2,000款產品上架，並配備售後服務。另將於10月4至8日期間舉行「品牌日」，推出免運費及折扣優惠券等優惠，以吸引顧客。

Pricerite實惠集團行政總裁梁兆邦表示，是次合作不但為顧客提供更多選購渠道，推動公司網上零售發展，進一步加強網上到實體店(Online to Offline，O2O)服務；而天貓香港龐大的淘寶客戶群，有助公司接觸更多消費者。

對於Pricerite實惠進駐天貓香港，天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅指，集團希望通過以往淘寶香港對本地市場的認知，以及內地電商發展的經驗，與Pricerite實惠合作，形容雙方「一拍即合」。

天貓香港自5月試業至今，商家品牌數目翻倍至超過4,000個，並仍在持續上升，而平台上的產品包括美妝、數碼家電及輕奢侈品等。

另外，天貓11月的購物優惠節將至，天貓香港亦有「預熱活動」，於10月起推出購物優惠券及購物回贈優惠。