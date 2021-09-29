道期升162點 金價守1740美元
2021年09月29日 16:16
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美匯指數報93.8；港匯見7.7848；離岸人民幣(CNH)報6.4672；美元兌日圓報111.3；歐元企1.1668，英鎊處1.352。金價報1,740美元。油價回軟，布油報78.51美元，紐油報74.68美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨升162點。
●市後關注點
-22:00 美國8月待完成房屋銷售（按月）
●港股連升3日，恒生指數全日收報24,663點，升163點或0.6%。國企指數收報8,760點，升40點或0.46%；科技指數收報6,179點，跌52點或0.84%。主板成交1,235億港元。中國恒大收市飆近15%；恒大汽車勁彈44%。 https://bit.ly/3ihGCO2
●歐股早段全線向上，德國GEA Group和英國Next股價分別上漲3.55%和2.5%。https://bit.ly/3zPfMTh
●滬綜指跌65點，石油、天然氣、電力相關股跌幅較大，中國石油A股挫6.9%。https://bit.ly/3F1iWXX
●中國經濟：
-傳內地擬上調工業用電價格，冀紓緩電荒。
-內地擬推動10家物聯網成長為百億龍頭企業。
-渣打料今年內地經濟增長達8%，下季或再降準。
-惠譽：內地物管公司或加快整合，勢增行業集中度。
-發改委：加快布局重大科技基礎設施，支撐區域創新高地。
●傳iPhone 13交貨時間延長，今次關越南事...
●豐田汽車受累晶片短缺，全球生產一年來首跌。
●日晶片商瑞薩電子料半導體需求強勁，惟供應不穩。
●阿里申請註冊「阿里元宇宙」及「淘寶元宇宙」等商標。
●傳美證交會加大對SPAC整頓力度。
●摩通CEO：美債務上限危機恐釀災難，已為此作準備。
●美商務部長斥中國阻撓內地航企採購波音飛機。
●金管局：正研究擴大人民幣在港股使用的建議。
●比特幣有路捉？連續五年9月報跌，10月又會點...