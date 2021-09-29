小米：次季香港區收入按年急升114%

當中，次季手機業務按年及按季分別增長163%及34%，非手機產品按年及按季分別增長26%及15%。

鄭表示，小米及紅米品牌雙線發展，一直是小米的重要發展策略，前者以中高端定位，後者則以高性價格比見稱。年內共推出8款小米系列手機及7款紅米手機，覆蓋各個客戶群和價格段，而小米系列中有6款為5G手機，迎合5G市場發展趨勢。

他續指，加強銷售渠道方面，除了自營網站及「小米之家」之外，今年公司已開設4間專賣店，並計劃於10月在大埔新增專賣店，期望年底前可於荃灣再開一間。此外，小米目前已覆蓋本港所有電訊商渠道，並與豐澤等連鎖電器銷售商溝通合作，增加小米於各銷售點的陳列位置。他表示，公司開店策略會考慮全港不同地區的人口密度、消費力及個別商場的定位等。

現時手機與非手機類產品佔業務比例約為8比2。小米手機續成為收入主力，但鄭強調，小米各類產品形成生態鏈，「即使未用過小米手機，但我諗大多數人都用過小米電器」，認為客戶使用非手機類產品後，會產生入手小米手機的興趣。