惠譽：內地大城市未見樓市泡沫爆破風險

惠譽評級大中華區房地產評級聯席主管及高級董事鄭俊英在網上會議表示，至少在內地一、二線城市，未見有泡沫爆破風險，因為這些城市的調控更嚴，同時有相當多的需求積聚，某程度緩和了樓市泡沫。

該行表示，暫時未見有大量存貨積聚或者供應過多問題。鄭預計，針對房企財務指標的「三道紅線」等政策會維持；就算有任何的政策放鬆，規模也會非常細，且主要針對運作層面，比如限購政策。

鄭氏指，理論上，一旦銷售放緩、回款減少，大部分房企仍有一定的靈活性控制支出。惟相對於房企的槓桿率，更取決於管理層的經驗。

鄭相信，當局不會直接救助恒大，但會確保恒大的開發項目完工、交付，以及供應商獲支付工資；且政府會嘗試管理恒大的項目減磅，以避免該企無序倒下。惟對於境外債持有人而言，債務重組過程恐怕非常漫長，難以取得重大進展。

鄭相信，恒大債務危機不會對香港樓市帶來直接影響。因為本港地產商的信貸質素向來健康，且有大量現金在手。經過亞洲金融風暴，這些地產商都吸取了教訓，在採取槓桿或者資本管理方面皆非常保守。政策方面，目前解決香港房屋問題仍是政府首要目標，但當局會推出甚麼政策，則惠譽暫時沒有看法。

即使短期內債市波動，他稱，市場仍會選擇投資一些未有過分擴張、能夠管理好流動性的「安全」房企，而非直接避開這個行業。過去一個月，地產商發行債券的定價水平仍合理。