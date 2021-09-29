工商舖第3季交投量按季跌近兩成　總值挫33%

踏入第三季全球疫情反覆，加上全球經濟股市波動，全面通關等措施未能如期推出，令季內工商舖買賣市場呈膠著狀態。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，今年第三季截至9月27日，共錄得約1,657宗工商舖買賣個案，總成交金額約341.49億元，較同年第二季分別減少約19%及33%。而今年截至第三季，工商舖交投金額及數量已超越去年全年。預期第四季將會有多個全新工商項目推出市場，料會帶動該類物業市場，而舖位市場續受惠消費復甦，但商廈市場則因觀望氣氛仍濃厚，整體租售價會稍見放緩。

該行商舖部董事黃偉基表示，今年第三季截至9月27日，市場共錄約440宗商舖買賣，涉及總金額約125.28億元，與第二季相若，而對比去年第三季就有明顯改善，宗數及成交金額分別遞增約36%及97%。

黃預測，第四季商舖買賣氣氛會持續熾熱，料成交宗數會增至約500宗，舖價可望平穩發展，而核心區舖租市場仍有壓力，預料會有最多10%跌幅，而民生區舖位租金會有約10%升幅，整體成交量則會上升至約1,400宗。

而該行工商部董事郭楚華稱，今季暫時錄得約970宗工廈買賣成交，涉及總金額約136.49億元，按季下跌約17%及23%，宗數則較去年同期多約34%，金額更大幅遞增約1倍。她預測，下季工業物業會持續平穩發展，買賣交投量會達到1,200宗水平，金額則會輕微上升約5%。而租務成交量則會有約2,400宗，工業物業租金會保持平穩走勢至有約5%升幅。

至於商廈市場方面，該行寫字樓部董事陳雁樓指出，今年第三季暫錄約247宗寫字樓買賣個案，涉及總成交金額約79.71億元，對比上一季分別下跌約31%及55%。不過若扣除第二季的九龍灣國際展貿中心全幢約105億元交易，該季總成交金額約73.55億元，按季略見回升。對比去年成交宗數及金額則上升增約39%及93%。陳預測，第四季寫字樓市場整體表現視乎全面通關情況而定，料期間買賣成交量會保持約300宗水平，成交金額維持約150億元。而商廈租金因空置未有明顯改善而持續受壓，預計下季租金會下跌約5%，成交宗數則在1,500宗左右。