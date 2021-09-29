【一手盤攻略】勢再掀鐵路盤搶購潮　火炭站星凱•堤岸煞食

早前大圍站上蓋鐵路盤登場，即掀起搶購潮，現東鐵沿線又有新盤推出，勢必再成為市場焦點。毗鄰火炭站的星凱•堤岸終於登場，由車站B出口行出來，即達樓盤，連馬路也不用過。

佔盡了東鐵綫發展優勢的星凱•堤岸，是發展商中洲置業在香港打響頭炮的住宅項目由4幢物業組成，提供1335伙，規模不小，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，實用面積228方呎至947方呎，另有13伙天際特色戶，實用面積1,063方呎至2,001方呎。星凱•堤岸毗鄰城門河，部分單位可擁開揚河景及馬場景。

東鐵線的優勢在於其過海延線，即「紅磡至金鐘段」目標在2022年通車，由火炭站上車，一程車即達金鐘，預計需時不用半小時，大大拉近與港島核心商業區的距離。而且經東鐵經羅湖或落馬洲站往返內地，亦相當方便，最適合中港兩地走人士。

中原地產新界東豪宅副區域營業董事梁廣成表示，火炭住宅區發展成熟，近年已很少新盤推出，對上一次已經是10年前的御龍山，隨著東鐵過海延線落成，勢必帶動周邊物業樓價。他又提到火炭鄰近科學園及石門商貿區，只是相距十餘分鐘車程，提升附近租務需求。

火炭更匯聚了不少本地及海外藝術家，在此開設工作室，形成有名的藝術村，閒時會有大大小小的活動，開放予公眾參與。

生活配套方面，火炭有多個民生商場，及街市銀禧開心市集，可滿足基本生活所需，想購物的話，乘港鐵搭一個站便到沙田，有沙田新城市廣場等大型購物商場。火炭區內本身亦有不少消閒娛樂設施，例如沙田馬場及彭福公園，而且城門河沿岸除了有緩跑徑，還有單車徑，該路段是屬「單車版屯馬線」一部分，想做運動也十分方便。

至於學校方面，星凱•堤岸屬小學91校網，中學屬沙田區。如果想有其他選擇的話，附近還有香港體育學院、英基沙田小學、沙田學院，以及白石角墨爾文國際學校。凱堤不止鄰近香港中文大學，乘東鐵往城大、浸大及理工大學，都相當方便。想知星凱•堤岸更多優勢，立即去片！