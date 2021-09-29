港家庭負債佔GDP比重達91.8%　遠高於日本新加坡

金管局發表最新的貨幣與金融穩定情況半年度報告，顯示今年上半年本港家庭負債佔本地生產總值(GDP)的比重升至91.8%，續創新高。結合國際清算銀行數據作對比，家庭負債比重已經連升11個季度。對比起區內其他經濟體，日本首季家庭負債佔GDP比重為67.3%，新加坡則為56%，香港向來都較「出類拔萃」。

上半年香港的家庭負債佔GDP比重較2020年下半年上升0.8個百分點，原因是家庭負債增加，推高該比重4個百分點，但大部分被名義GDP反彈所抵銷。而家庭負債以住宅按揭貸款為主，佔約6成，其他私人用途貸款佔約兩成半，惟兩者近年普遍都錄得增幅。

報告指出，上半年家庭負債增長4.4%，惟仍較疫情前的2019年增速為低，其中整體私人貸款增長為5.3%，較去年下半年增3.1個百分點，惟住宅按揭貸款增長4%，以半年計，減慢0.7個百分點。

金管局解釋，雖然家庭負債佔本地生產總值的比率，經常被用作評估家庭財務狀況的簡單指標，但要作全面評估，仍需考慮家庭的整體資產負債狀況，包括資產水平及資產與負債的結構。

報告指出，2019年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於11.2倍及2.88倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港家庭整體財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

金管局認為，考慮到這些貸款的審慎風險管理及良好信貸質素，涉及的信貸風險屬可控水平。超過9成的家庭負債為有抵押貸款，主要為住宅按揭貸款及以金融資產作抵押的財富管理墊款。

星展銀行(香港)經濟師謝家曦相信，整體上家庭負債風險仍屬可控，因為整體樓市表現穩健。家庭負債增加，究其原因，政府早前放寬按揭成數，加上目前按揭息口低，吸引買家加大槓桿入市。該行料今年全年樓價將會升一成，而GDP則增長6%，亦即家庭負債佔GDP比重仍將繼續有上升空間。