債息回落　道指早段升151點

美債孳息和油價回落，美股周三(29日)早段上揚，道指漲151點，至34,450點；標指漲20點，至4,372點；周二重挫2.83%、創3月以來最傷的納指亦反彈90點，至14,636點。

有指由於中國限電及越南疫情影響工廠運作，令欲購買iPhone 13系列手機的消費者今年等待時間將較以往長，但蘋果公司(Apple Inc.)客服表示，限電對iPhone 13暫無影響，可正常下單，公司股價早段漲0.7%至143.02美元。

美國電動車廠Lucid開始生產首款電動車，預期10月首批交付，刺激股價早段漲7.9%至11.8美元。

記憶晶片商美光科技今季收入預測遜市場預期，反映個人電腦生產商需求放慢，股價早段挫3.2%至70.75美元。

網購巨人亞馬遜推Halo Fitness訂閱服務，提供健身教學影片，對健身單車生產商Peloton構成挑戰，拖累後者股價周二挫4.6%，周三早段回穩，升1.25%至88.89美元。

不過，曾貼中2000年及2008年跌市的基金公司GMO創辦人、星級基金經理格蘭瑟姆再次警告，美股正處於有史以來最大規模的泡沫之中，比1929年大蕭條和2000年科網泡沫還要瘋狂。

他表示，當前的股市泡沫是由美國政府政策人為推動的，這些政策導致許多投資者相信資產被高估是合理的，然而經濟實際上並沒有蓬勃發展，因為生產沒有真正的增長。他直言，這是第一次在這麼多不同的領域出現泡沫，利率、股票、房地產、非能源大宗商品，但投資者很快不得不面對開始迅速變化的市場。