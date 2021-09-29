新盤UPDATES：多個一手盤齊推售搶客

新一輪一手盤混戰即將展開，多個新盤項目均積極部署推售，其中鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE和沙田星凱‧堤岸同於周三(29日)開放示範單位予傳媒參觀，大鴻輝興業位於上水新樂街的住宅項目尚宜，亦將於周四開放示範單位及公布價單。

●KOKO RESERVE最快周末開放示範單位

市區新盤部署推售。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE，周三(29日)首度開放示範單位予傳媒參觀。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目料未來一兩日公布銷售安排，首批將推出不少於30伙實用面積700方呎以上的三房或四房戶以招標形式發售，當中包括實用面積1,992方呎的天際複式戶，料售價及呎價有機會挑戰系列新高，至於兩房戶則視乎市場反應而推出。項目於周四(10月1日)優先開放示範單位予Club Wheelock會員參觀，周五(10月2日)正式開放示範單位予公眾參觀。

發展商今日開放1個連傢俬裝修的無改動示範單位，參照第1座8樓B室搭建，屬兩房連書房間隔，實用面積828方呎，連30方呎露台，即這個單位的交樓規格將與示範單位一樣。根據樓書資料顯示，項目的B單位均為三房一套連工人房間隔。

KOKO RESERVE採3梯6伙低密度設計，項目提供82伙，標準單位戶型由2房至4房，標準單位面積由504呎至1,175呎，亦設特色單位。

●星凱‧堤岸料最快明天開價 開放式戶面積228呎起

大型焦點新盤部署推售。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周三(29日)首度開放示範單位予傳媒參觀。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目已上載樓書到一手住宅物業銷售及項目網站，料最快明天開價，定價將參考鐵路沿線新盤。

楊氏續指，項目的目標客群除沙田區及區內分支家庭，還包括全港各區換樓客、年輕家庭及投資者。該盤戶型涵蓋開放式至三房戶，其中開放式佔76個，實用面積228方呎至259方呎。一房單位390個，實用面積303方呎至385方呎。兩房單位465個，實用面積444方呎至583方呎。三房單位佔391個，實用面積625方呎至947方呎。另有13伙天際特色戶，實用面積1,063方呎至2,001方呎。

項目首度開放2個示範單位予傳媒參觀，分別為參照第3座28樓H室搭建的經改動示範單位及交樓標準單位，實用面積755方呎，單位的大廳長約6米、闊約3米，連接26方呎露台，屬三房一套間隔。

●旺角利奧坊系列累售1286伙 套現近75億元

一手新盤銷情持續。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，位於旺角的利奧坊系列至今共售出1,286伙，套現近75億元。其中利奧坊‧凱岸至今累售440伙，佔可發售單位480伙約92%，套現近30億元。至於利奧坊．曦岸至今累售398伙，佔可發售單位439伙約91%，套現逾25億元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由10月1至15日期間，經該行購買利奧坊．曦岸或利奧坊．凱岸任何單位的首5名買家，將可獲贈價值18,888港元的酒店住宿優惠，總值近10萬港元。他續指，10月份多個全新盤登場，料帶動準買家入市意欲高漲，加上低息環境持續，睇好樓市購買力持續湧現，預期全月一手成交量可望按月錄顯著增長。

●將軍澳晉海II 呎價2.1萬元

●恒地旗下兩新盤均錄交易未有進展個案

同系的啟德THE HENLEY III亦有2個單位已列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。上述單位同於9月20日簽訂臨時買賣合約，分別為第3B座38樓A室，實用面積778方呎，當時以2,663.71萬元成交，另一個單位為第3A座12樓C室，實用面積367方呎，當時以998.54萬元成交。