美景花園大兩房微減1.2萬元即獲承接

二手市場盤源減少，買家遇上心儀單位即爽手入市，青衣美景花園大兩房單位連名牌電器放售，放盤兩天微減1.2萬元，即獲分支家庭客以578.8萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山金麗閣低層單位，實用面積約1,508方呎，三房連套房間隔，以3,300萬元易手，呎價約21,883元。

●灣仔尚翹峰3座頂層連天台特色戶，實用面積約498方呎，兩房間隔，連約130方呎天台，以1,300萬元易手，呎價約26,104元。

－－－－－－

九龍區

●藍田滙景花園16座低層E室，實用面積約720方呎，三房連套房間隔，開價約1,020萬元，減價24萬元，以996萬元易手，呎價約13,833元。原業主於1997年9月以600萬元購入上址，持貨24年帳面獲利396萬元，升值約66%。

●奧運站君滙港6座高層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，成交月租2.1萬元，呎租約44.3元。

－－－－－－

新界區

●大圍盛世3座中層SB室，實用面積約786方呎，三房連套房間隔，以1,445萬元易手，呎價約18,384元。原業主於2012年以766萬元購入單位，持貨9年帳面獲利679萬元離場，升值約88.6%。

●馬鞍山中心1座中層D室，實用面積約634方呎，三房連套房間隔，以930萬元易手，呎價約14,669元。單位2008年至今升值約580萬元，升幅約1.66倍。

●青衣美景花園12座高層G室，實用面積約445方呎，大兩房間隔，原開價580萬元，放微兩天微減1.2萬元，即以578.8萬元獲承接，呎價約13,007元。

－－－－－－