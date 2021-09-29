【產經評論】全球秩序亂中亂　經濟寒冬雪上霜

時值第三季最後一天，當市場都在盤算如何跑數，好為安度年關籌謀，詎料繼亞太區爆發變種病毒疫情後，內地突然廣泛實施限電令，廠商被迫停產，令內地經濟急降溫之餘，風險也正外溢至其他購買中國貨的進口國。本來可幸中美爭霸至今未見熱戰火光，奈何世界兩強的經濟問題浪接浪，頓令全球陷入紛亂無序的狀態，末季景氣必雪上加霜！

能源業猶如世界經濟「引擎」，只要需求蓬勃，供應穩定，支持各產業發展，世界自然好景，可如今恰恰相反，能源業既陷於新舊能源交接的轉折期，可再生能源供應未成規模，舊有的化石燃料供應又受政策壓迫，再加上疫情前後市場供需出現錯配，致使眼前全球面臨一場能源風暴，恐慘過上世紀70年代的石油危機，勢令復甦遭遇重大挫折。

目前歐、美的天然氣短缺令人擔憂，事緣歐美各國近年推動減少使用煤炭，多用潔淨能源，使歐洲不少家庭和電力行業都更依賴天然氣供暖。然而，近日偏偏出現供氣緊張且儲存量低，來自俄羅斯等供應又減，多重巧合下讓歐洲能源危機不容忽視，通脹升溫僅「短暫」的官方評論自然備受質疑。

至於美國，面對油價破關而上、氣價又飆，通脹激化已迫使美國聯儲局重新檢視風險，9月會議紀錄表明加速收水和加息的壓力漸增。時值拜登政府既要顧及聯邦債務上限到期，還得推動一萬億美元基建法案及3.5萬億美元預算案，且現任聯儲局主席鮑威爾的去留爭議漸多，貨幣政策不明朗，當下出現能源短缺，誠然是添煩添亂。

萬料不到的是，去年作為全球經濟觸底復甦定向儀的中國經濟，突然又爆出限電令，原因是煤價急飆，電企無利可圖甚至虧損，索性減產，再加上有核電機組維修停供，以及第三季亞太區備受疫情打擊，不少訂單回流內地，刺激了電力需求，夏季高峰雖近尾聲，但電力供應仍告急，更須為冬季另一場用電高峰作準備，故見當局急發限電令，殺企業一個措手不及，苦對訂單無法生產和交付，見財化水，更憂慮年關難過，若見10月初的長假期消費不旺，大概就預示年底也難有起色。

堪憂的是，受內地限電令影響的不只是內企，依賴進口中國貨的經濟體亦陷於無貨可賣的困境，偏偏越南、泰國、馬來西亞等地尚未完全走出變種病毒疫情陰霾，外資霎時間難尋替代供應，可見本已備受缺芯、缺櫃、缺工等影響的全球供應鏈問題如日暮途窮，看不見解困的曙光。

美國經濟復甦步伐受威脅、內地經濟轉弱，全球兩大經濟體如是，遑論他國。更須留意經此一役，全球供應鏈恐永不能回復舊觀，高度倚賴進口圖利的經濟體，未來必須設法增加本土供應鏈以控制風險，變相就助力反全球化，加快全球資產價格重估潮的來臨。天災人禍不絕之年，金融市場真正「黑天鵝」，也許快要壓軸登場了！這個陷於無序的世界經濟，如何才能撥亂反正，真的無語問蒼天……