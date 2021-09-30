港產5G初創「疫」市突圍

疫情雖然打擊各行各業，但5G熱潮卻愈捲愈旺，使應用5G的港產公司成為逆市奇葩。智能眼鏡公司Mad Gaze去年全球市佔率節節上升，並預料今年生意額達到1.5億元人民幣；而日式便當自動售賣機公司和田弁当則日賣超過1,000個熱騰騰的飯盒，更即將與本地大型餐飲集團推出特許經營計劃。是次《創意新勢力》為大家分享這兩間本地科技公司的故事，看看他們如何逆市掘金！

【智能眼鏡Mad Gaze 全球市佔14% 物流需求大】

智能眼鏡公司Mad Gaze於2013年創立，本來集中研發擴增實境(AR)解決方案，但當時美國大型科企推出智慧型眼鏡，公司創始人便萌生創造智能眼鏡的想法。智能眼鏡與智能手機的功能相似，但眼鏡能釋放雙手與環境互動，是AR的最佳載體。

根據調研機構IDC顯示，Mad Gaze去年在全球智能眼鏡市佔率已達14.3%。公司目前主攻海外市場，包括美國、歐洲、印度、日本及南韓，未來希望能擴大業務至東南亞地區。

●與電訊商合作 華銷售稱冠

繆氏續指，物流、教育及醫療行業等企業對智能眼鏡具剛性需求，如「物流員工只要戴上眼鏡，當包裹送抵倉庫時，配合Ring Scanner(戒指掃描器)掃描包裹條碼，便能得知包裹存放位置，眼鏡亦可做室內導航，幫助點貨；醫療方面則有更多客人採用，因在進行手術的時候，醫生戴上眼鏡可顯示微創影像、X光片，平均每兩小時的手術能縮短10至20分鐘，醫生和病人都能獲益」。

●估值30億 擬深創板上市

繆氏估計，今年公司收入達1.5億元人民幣，利潤佔收入約60%，公司過往融資達3,000萬美元(約2.34億港元)，並即將進行新一輪B輪融資，目前估值達30億元人民幣，公司擬於2023年在深圳創業板上市。她直言融資是每年最大挑戰：「因公司所需的硬件金額大，而且全球AR眼鏡量產的公司少於10間，加上晶片供應短缺，疫情早期因物流及原材料問題要延遲一個多月出貨，現時懂得提早3至4個月開始訂貨」。

她指，公司每年都推出一至兩款新眼鏡，「由2017年第一代單眼眼鏡，到後來演變不同眼鏡，如一體機，包含所有CPU(中央處理器)及電池等，不需依賴其他設備。單眼眼鏡至今仍有市場，因企業不需大屏幕，AR僅作輔助用途。現在就推出雙眼智能眼鏡，愈來愈細和薄，以往不太理想的續航能力和光學顯示方式也統統改善不少」。

她透露明年首季會推出一款新手錶，該手錶採用骨傳導感應和手勢控制，「使用語音控制有環境限制，故我們利用手錶已有的掃描器，感測手指觸碰手臂、手背的揮動，只需記得動作，習慣後便能控制」。未來亦會感應到不同場景，如老人家跌倒可立刻通知家屬、就洗手程序不完整作出指示等。

●設雲端平台 助影像立體化

早前公司獲通訊辦資助590萬元推動5G應用，去年有7個5G項目，包括廠房的眼鏡鏡頭能以第一身實時轉播至後勤部門，另有3個項目為建築材料買賣行業，客戶能預視不同建築材料的即時室內設計成果。公司本身亦設有5G Simple AR的雲端平台，5分鐘便可將上載的影像立體化，透過眼鏡觀看製成效果，主要為教育用途。

【便當售賣機和田弁当 研熱鏈技術保食物溫度】

港產日式便當自動售賣機公司和田弁当創始人陳隽(Jason)曾在日本留學和工作，笑言當初回流香港工作，中午「無啖好食，每日只能吃三文治，在櫃台下單後又要等位、等取食物，上班的一小時午飯時間已用了45分鐘」。他又眼見港、日兩地均無熱食便當自動售賣機，便萌生創業念頭。「日本的便當機是冷藏後用微波爐翻叮，處理一個客人要兩分鐘，對港人來說太慢，翻叮亦令人感覺不新鮮」。

和田弁当遂自家研發熱鏈技術，讓便當長期保持在攝氏60度或以上，食物煮好後存在自家研發的熱箱，裏面有傳感器，便當溫度約70度，物流運送也控制在半小時內，確保便當到店時有60度以上。

●融資逾千萬 冀5年內港掛牌

他形容60度是magic number(魔法數字)，因細菌雖在4度以下或60度以上難以生存，但機器的電子零件在60度或以上會加速老化，性能亦會衰退。「我們面對的問題是如何保持機器在高溫下穩定運作，第一是系統層面，需設法簡化及優化設計。第二是選擇合適的能源部件，還有如何優化能源部件組裝，使暴露於高溫下的能源部件減至最少。第三是組裝層面，如何拉線令電線不容易斷，我們當初失敗過很多次，幸好團隊中有來自日本的電子工程博士，經過改進，終解決問題」。

公司於2019年10月在數碼港開設首個據點，並以分店形式營運，店內設有兩部自動售賣機。目前公司已有20部自動售賣機，分布於14個銷售點，包括兩間大學。他透露，單計前期投入及領取牌照，便斥資300萬元以上，公司已完成A輪融資，金額逾千萬元，包括新加坡的機構及香港的天使投資者，目標是5年內上市，首選地點為香港。

目前公司日售過千個飯盒，機器亦有加入人工智能(AI)分析每個銷售點的情況，決定每日供應量，並分析不同地點消費者的消費模式與喜好，自動增刪不同款式的便當。如肉量多1.5倍、飯量多20%的「大盛」便當，並不是每個地區都受歡迎。今年以來，生意額已超過千萬元，而且第二季銷售也按年增長2至3倍，目前公司已達到收支平衡。

●夥餐飲商擴規模 擬攻日本

由於初創公司廚房規模有限，故目前只出售午餐飯盒，正與本地大型飲食集團洽談，公司負責提供機器安裝、維護、後台的數據、牌照及技術等，即以硬件為核心(Hardware as a service, HAAS)模式，從中收取授權費用，而該集團則可利用自身優勢，在售賣機出售不同時段的飯盒，預料今年底至明年初於本港的販賣機數目將增至100部。

該企未來計劃主攻日本市場，今年6月已將一部機器送抵東京。「日本勞動力不足，很多售賣外賣便當的公司連找員工兜售便當也有困難，若將售賣機設置在車站，不需教客人，他們一望機器便知如何使用」。另外，有3至4間日本頂級的飲食集團正試用機器，目標明年首季在日本設置200部便當售賣機，但受當地疫情影響，擴張速度可能放緩。

●5G技術遙距修復軟件問題

公司亦不斷研發新機器，目前第3代的售賣機便引入5G技術及3支4K攝像頭，後台工程師可實時監察機器並遙距控制。「通常販賣機90%以上故障來自軟件問題，故工程師可利用5G技術遙距發送信號針對問題修復，如軟件有問題時重啟，或者飯盒卡住可指令機器搖晃等」。