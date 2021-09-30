東方日報B1：內地電荒　港股驚慌　航運電力煤炭股捱沽

期指結算日「北水」缺席，內地限電措施突襲，一度嚇窒港股，恒生指數周三(29日)曾瀉逾400點，險些再度失守24,000點關，接隨電力及煤炭股受壓外，市場憂慮有關措施恐波及全球供應鏈，航運股、手機股亦齊轉弱。惟在傳統金融股撐市下，恒生指數收市倒升163點。

恒指周三曾跌454點，惟隨即見買盤吸納，午後更重上10天移動平均線，收市報24,663點，倒升0.66%，連升3日；國企指數曾挫184點，收市倒升40點或0.46%，收報8,760點；科技指數收報6,179點，跌52點或0.83%。港股總成交約1,239億元，沽空比率16.54%。

內地多個省份進入「用電荒」，市傳中央計劃加電費應對，其中考慮先提高工業用電價格，以劃一上調電價或在煤電聯動的框架下調整電費；若上調工業電價後仍未能解決，亦有可能考慮上調居民用電價格。不過，有關計劃仍有待落實。

儘管已有數個省份將電費調升，但電費仍需進一步調高才能緩解發電廠虧損壓力。分析指，加電費有助推動企業嘗試減少耗能，惟實際上內地此次電力危機主要源於煤炭供不應求，因此上調電費能否解決供應缺口仍待觀察。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，「限電令」反映內地工業生產的用電需求超出供應。若中央續減少用電，電荒僅持續最多兩個月，或在下季緩解。在限電及可能加電費下，他提醒，高耗能企業盈利首當其衝；反觀新能源板塊有望成為煤電替代能源而受惠。

不過，伍禮賢稱，市場憂慮「限電令」將拖累內地經濟復甦速度，新經濟行業又持續受到監管措施影響，恒指短期反彈力度有限。

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