美股收市個別發展　Netflix升逾2%

美國股市周三(29日)個別發展，由於債息上揚，估值高企的科技股依然存在沽壓。道指收報34,390點，升90點或0.26%，此前最多曾升280點；標指收報4,359點，升6點或0.16%；納指表現反覆，全日收報14,512點，跌34點或0.24%。

聯儲局暗示最快11月啟動縮減資產購買步伐，市場對「收水」預期升溫，刺激美元強勢，美匯指數處於近11個月高位，報94.4，急升0.67%；10年期美國國債孳息率則企穩1.5厘以上。

大型科技巨擘普遍偏軟，Facebook收跌0.31%，報339.61美元；亞馬遜收報3,301.12美元，跌0.45%；串流影片平台Netflix宣布收購遊戲制作商Night School Studio，以令收入更多元化，股價全日升2.61%，收報599.06美元。

曾貼中2000年及2008年跌市的基金公司GMO創辦人、星級基金經理格蘭瑟姆再次警告，美股正處於有史以來最大規模的泡沫之中，比1929年大蕭條和2000年科網泡沫還要瘋狂。

他表示，當前的股市泡沫是由美國政府政策人為推動的，這些政策導致許多投資者相信資產被高估是合理的，然而經濟實際上並沒有蓬勃發展，因為生產沒有真正的增長。他直言，這是第一次在這麼多不同的領域出現泡沫，利率、股票、房地產、非能源大宗商品，但投資者很快不得不面對開始迅速變化的市場。