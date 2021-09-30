鄧建初：剎那光輝不代表永恒　阿里巴巴撈唔過？

港股近期熊縱處處，除了碳中和相關股份勉強上升外，其餘板塊輪流被洗倉，股價大幅下挫，令持貨之股民叫苦連天。

股市潮起潮落，任何當時得令的明星股，無論何等光輝璀燦，皆有沒落的時候。港英時代叱咤風雲的怡和及置地，在80年代為求保住中區租金一哥之地位，大舉向銀行借貸，用超高價擊敗一眾財團，奪得中環核心地段交易廣場地皮，身負重債，經此一役幾乎沒頂，股價大幅插水。

87年股災前，更遭受崛起的一眾華資財團聯手狙擊。幸得崩潰式大股災來臨，華資財團打退堂鼓。可惜之後錯判政治形勢，毅然遷冊往新加坡，錯過了香港回歸前後的黃金歲月。從此港人再沒有興趣問津此兩間公司的股票。初哥一位舊同事，仍迷戀置地的光輝過往，竟隔山買牛購入股票，揸了多年，白白浪費了在其他股票賺大錢的機會。

人無千日好，花無百日紅。股場正是如此變幻無常之地，所以要知所進退，上車落車及時，才是生存之道。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)