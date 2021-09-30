鄧建初：剎那光輝不代表永恒 阿里巴巴撈唔過？
2021年09月30日 07:30
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港股近期熊縱處處，除了碳中和相關股份勉強上升外，其餘板塊輪流被洗倉，股價大幅下挫，令持貨之股民叫苦連天。
正當受國策影響的科網股巨企紛紛下瀉之際，連有通關利好消息之濠賭股，也因澳門政府進行公眾咨詢而出現單日恐慌性拋售，其中金沙中國(01928)跌幅更高達百分之三十。繼之而來的，是本港地產股在上周中秋迎月日，亦受傳聞影響，一日跌逾百分之十。即使近期顯得強勢之內地體育用品龍頭李寧(02331)，也逃不過熊爪的施襲。根據浴缸理論，今年藉着「碳中和」概念，在逆市中持續攀升的強勢內地電力類板塊，相信也會難逃大跌之命運。
股市潮起潮落，任何當時得令的明星股，無論何等光輝璀燦，皆有沒落的時候。港英時代叱咤風雲的怡和及置地，在80年代為求保住中區租金一哥之地位，大舉向銀行借貸，用超高價擊敗一眾財團，奪得中環核心地段交易廣場地皮，身負重債，經此一役幾乎沒頂，股價大幅插水。
87年股災前，更遭受崛起的一眾華資財團聯手狙擊。幸得崩潰式大股災來臨，華資財團打退堂鼓。可惜之後錯判政治形勢，毅然遷冊往新加坡，錯過了香港回歸前後的黃金歲月。從此港人再沒有興趣問津此兩間公司的股票。初哥一位舊同事，仍迷戀置地的光輝過往，竟隔山買牛購入股票，揸了多年，白白浪費了在其他股票賺大錢的機會。
歷史巨輪不斷前進， 十年人事幾番新，2000年科網熱潮，得信佳(01186)賣殼予小超人，改名「盈科數碼動力」，四両撥千斤鯨吞公用股之王香港電話，展開了易名為電訊盈科(00008)的神奇之旅。可惜剎那光輝不代表永恒，由高位連番下挫，狂跌超過95%以上，輸盡忠實捧場老股民的血汗錢。其間眾多股民眼見貴為藍籌，股價低殘得可憐，紛紛進行撈底行動，無奈只能換來一殻眼淚。
其後，由閃耀明星股，跌落凡塵變冷飯菜汁股的，還有利豐及現仍掙扎求存的思捷環球(00330)。公司變了質，股民們切勿仍緬懷過去高價時期的燦爛日子。在不斷下跌的劣勢中，螳臂擋車硬接利刀，等如火中取栗一樣危險。
近期的阿里巴巴(09988)，自從旗下螞蟻集團上市失敗後，靈魂人物銷聲匿跡，股價江河日下，疲不能興，跑輸ATM組合的其餘兩隻明星股，完全無反彈之力。然而，仍有很多股民對此股滿懷希望，想趁低撈貨。初哥身邊很多朋友亦有如此想法。我只能強調，此股今時不同往日矣。過往有過一段歷史，也曾上市後不斷下跌，然後低位進行私有化，初哥對此甚有戒心。希望不會重演以前劇本。
人無千日好，花無百日紅。股場正是如此變幻無常之地，所以要知所進退，上車落車及時，才是生存之道。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)