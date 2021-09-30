道指升90點　金價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.36；港匯見7.7845；離岸人民幣(CNH)報6.4756；美元兌日圓處111.93；歐元企1.16，英鎊報1.3428。金價報1,728.58美元。布油報77.94美元，紐油企74.72美元。比特幣報4.14萬美元。道指期貨升110點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●道指收報34,390點，升90點或0.26%，此前最多曾升280點；標指收報4,359點，升6點或0.16%；納指表現反覆，收報14,512點，跌34點或0.24%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,334點，跌329點或1.35%。

●10月恒生指數夜期收報24,430點，跌85點，低水234點，成交12,801張。

●美國和歐盟的貿易和技術委員會周三(29日)舉行首次會議，雙方同意在一系列技術、經濟和貿易問題上進行合作。

●美國三藩市聯儲銀行行長戴利表示，相信在今年底前聯儲局開始縮減資產購買規模是合適的，但明年或未能加息。

●美國國會預算辦公室(CBO)向遲遲解決不了債務上限問題的國會議員發出了最新警告，指財政部可能最早10月底就將觸及發債上限。

●紐約11月期油收報每桶74.83美元，跌46美仙；布蘭特11月期油收報每桶78.64美，跌45美仙。

●紐約12月期金收報每安士1,722.9美元，跌0.8%。

●英國富時100指數收報7,108點，升80點或1.14%；法國CAC指數收報6,560點，升54點或0.83%；德國DAX指數收報15,365點，升116點或0.77%。

●歐洲央行行長拉加德周三(29日)表示，目前而言，通脹並沒有蔓延到工資增長和工資談判中，如果發生這種情況可能會造成「第二波通脹效應」。