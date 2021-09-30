施羅德：歐洲運輸業減排締造投資價值

運輸業的有害排放量正在不斷增長，但創新企業可助歐洲實現氣候目標。根據歐洲環境署(European Environment Agency)的數據，歐盟的溫室氣體排放量於2019年下降了3.8%，相當於較1990年低24.0%的水平。然而，歐盟的目標是在2030年前達致較1990年時低55%的碳排放量，並且在2050年前實現淨零排放。今後還有很長的路要走。

一些行業在這方面的進展令人鼓舞。例如，能源供應所排放的溫室氣體正在迅速下降。然而，運輸業產生的排放量仍在不斷上升。運輸業顯然不得不在短時間內作出一些重大改變。企業在開發有助實現2050年目標的產品和創新技術方面將擔當着相當重要的角色。

困難就在於每種運輸方式控制排放的策略均有所不同。在公路、鐵路、航空、航運業當中，個別行業的減排表現會較其他行業優勝，但由於氣候變化行動最後期限將至，進行去碳化已變得愈來愈迫切。作為投資者，廣大市場或許並未察覺到即將出現的驟變可帶來的機遇規模有多大。因此，藉着把握價格錯配應可在這段時間賺取回報。

【電動氫能車助公路運輸去碳】

在歐洲的運輸溫室氣體排放量當中，約有70%是來自公路運輸，但現在已可利用技術將相關的排放量減低。電動汽車是推動歐洲公路運輸去碳化最重要的元素。當地已有數家汽車製造商正在轉型為領先的電動汽車企業。作為目前技術最先進企業之一的福士汽車已訂立相當積極的目標，包括在2030年前實現全電動汽車佔歐洲銷售車輛的70%以上，相當於超過1百萬架次。在燃料方面亦有其他選擇。芬蘭企業Neste是具全球領導地位的可再生柴油生產商。對比起傳統柴油，可再生柴油能夠減少高達90%的碳排放量。

對於卡車及巴士等重型車輛而言，使用電池並不可行。因此，氫燃料電池將是另一個選擇。雖然現時大部分氫氣是利用污染相對嚴重的天然氣生產，但倘若改以可再生能源生產，氫氣製造過程便基本上不含二氧化碳了。將氫氣用於燃料電池時，唯一的副產品只有水。因生產清除有害排放物催化劑而為人熟知的Johnson Matthey亦正進軍氫能領域。該集團生產的膜是燃料電池的核心元件。

在所有主要運輸方式當中，鐵路的碳足迹最低。鐵路的碳足迹只是航空運輸的八分之一，同時亦只是公路運輸的三分之一。歐盟已將2021年定為「歐洲鐵路年」。這項倡議旨在推動鐵路行業的發展，以及支持歐盟實現氣候目標。

【鐵路網絡電氣化空間仍廣闊】

雖然鐵路或已是相當具可持續性的運輸選擇，但進一步改善的空間依然存在。目前，火車技術正在變得更潔淨和更具效益。此外，在專注可持續發展的大前提下，鼓勵客運及貨運在鐵路運輸和公路運輸之間選擇前者的政策已愈來愈普遍。據Statista 2018年的數據顯示，歐洲鐵路網絡中只有54%已實現電氣化，可見電氣化的發展空間依然很大。電氣化發展規模的預期增長亦意味大量創新機會將相繼浮現。研發只會排放水廢氣的氫燃料火車開發商阿爾斯通(Alstom)便是其中一個例子。這些火車已在德國和其他國家行走。阿爾斯通的Coradiai Lint是世界上首列氫燃料火車，只要一罐氫氣便足以行駛600英里。

【航空業有望藉合成燃料減排】

隨着鐵路出行的需求日增，營運商將訂購新火車及為現有車隊進行升級，相信投資者可從中物色投資機會。然而，從碳排放的角度來看，需要就更棘手的航空及航運行業作出行動。近年來，燃料效益的進步已為限制航空運輸碳排放帶來幫助。在2005年至2017年期間，每名乘客的人均耗油量已下降了24%。

除了生產車用可再生柴油，Neste亦已將目光投向飛機，研發可持續航空燃料(SAF)。這種燃料利用食品加工行業的廢棄食用油、動物及魚類脂肪廢物生產。比起傳統的噴氣燃料，這種合成燃料能夠減少達80%的溫室氣體排放量。此外，歐洲委員會亦建議取消豁免與航空燃料煤油相關的能源稅，並且在2026年前取消歐盟的免費溫室氣體排放配額。

【航運業或納入排放交易系統】

與航空業一樣，歐洲委員會的最新建議以取消航運業用重質燃油免稅為目標，同時建議歐盟透過零稅率鼓勵業界採用SAF，以及將航運業納入排放交易系統。除了上述建議，現時已有專為限制船舶燃油含硫量而設的國際法規。然而，近期的研究表明，極低硫燃油(VLSFO)排放的黑碳污染物有可能較高硫燃油(HSFO)更多，而且有機會導致發動機以次級效能運作。

這對投資者有何影響？在向低碳轉型的道路上，不同運輸領域均位處截然不同的階段。公路和鐵路運輸已有可用的必要技術，問題只在於採用，以及投資者對具備優勢及可望從不斷增長的需求中受惠的公司予以支持。對於航空及航運業，去碳化所需的技術距離成熟還有一段距離。從VLSFO的應用可見，公司及監管機構需要小心行事，從而確保在解決一種排放問題時不會衍生出另一種排放問題。若能夠物色到可促進低碳轉型，並且有能力開發相關技術和產品的創新企業，投資者將可從中迎來龐大機遇。

施羅德投資管理

歐洲混合股票主管 Nicholette MacDonald-Brown

歐洲股票分析師 Arianna Fox