鄧聲興：造紙企業或受惠限電措施

8月12日，國家發改委印發《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，在能源消費總量控制方面，仍有8個省(區)為一級預警。此外，也因煤炭供應不足而導致目前電力十分緊張。

針對上述情況，各省市已陸續出台「限電」措施。廣東省自今年5月就開始實行「開五停二」有序用電，目前全省各市已啟動有序用電備案，省內多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電；江蘇則是從9月15日起，部分地區實施限電，時間暫定為15天；廣西要求區域內的電解鋁企業，自9月開始月度用電負荷在1至6月的平均月度用電負荷的基礎上全時段壓減35%。與此同時，由於「十四五」(第14個5年)規劃目標2021年能耗強度下降3%，故如若電力緊張情況沒有緩解，限電工作可能會持續進行。

然而，進入9至10月，紙包行業迎來業內歷年來的「金九銀十」階段，市場需求和訂單數量明顯提升。同時內地十一長假期的到來，疊加「雙十一」快遞包裝需求增大，市場對瓦楞紙及箱板紙的需求十分旺盛，預期後續市場交投活躍、紙價上漲概率較大。

總體來看，在各省推出的「雙控政策」等多重因素的驅動下，原材料漿價等上行，造紙企業成本增加，都會在終端紙價發酵反應，使得造紙行業板塊效益增勢顯著。中線看，會令紙價更穩定，高紙價延續性也會更久。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)