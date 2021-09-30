伍禮賢：新力事件揭內房隱患

在行業調控監管下，部分投資者對內房行業投資前景存在一定審慎的態度，惟不少投資者對企業個別風險較為集中在「三條紅線」的標準。所謂「三條紅線」是指內房企業在剔除預收款後的資產負債率不大於70%、淨負債率不大於100%，以及現金短債比高於一倍。

根據以上三項指標，不同表現的企業，以紅、橙、黃、綠來劃分，最危險級別為紅色。而本次股價出現大幅波動的新力控股，其截至今年上半年，三條紅線只踩中一條，就是剔除預收款後的資產負債率為73.5%，高於紅線規定的70%。而另兩項指標則為綠線，包括淨資產負債率為50.5%、現金短債比為1.4倍，均滿足指標。

這一系列數據雖然未必稱得上財務穩健，但的確比不少上市內房的數據要好，市場未必預期集團有機會首先面對違約風險。因此，由是次新力控股事件，未來投資者除了對「三條紅線」的標準應需關注外，可能還需要對不同內房企業的總體防守型作出甄別。

事實上，從新力控股近段時間的財務報表數據來看，集團在業內的實力並不弱。2020年度，集團合約銷售額為1,137億元人民幣（下同），按年增長24.4%。可知去年全年，內地整體內房行業，在合約銷售額超過千億規模的數目，僅略多於40家。而集團今年首8個月的合約銷售金額為770億元，較去年同期614億元高出25.4%。

然而，集團近年伴隨着業績的飛躍式增長，其業務體量以及負債規模亦出現大幅度提升。集團收益從2016年的22.2億元增長至去年的280.7億元，增長幅度超過10倍；歸屬股東利潤由2016年0.6億元增長至去年19.6億元，增幅超過30倍。而集團負債亦由172.2億元增加至775.6億元，增加3.5倍，增量規模超過600億元。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股份）