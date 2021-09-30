彭偉新：港股宜盡快收復20天線
2021年09月30日 08:45
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港股在期指結算日的走勢仍然以反覆為主，早段雖然曾一度下跌，並一度跌至全日最低位25,045點水平，但隨即極速反彈，並更轉跌為升，重返10天線水平之上。不過，由於國慶節假期在即，令到整體交投並不暢旺外，資金流亦相對較平時低，主要是投資者仍然對後市不太抱有信心，另外亦與北水暫停，投資者先行觀望有關。
恒指以現時的走勢來看，暫時不會向下跌穿24,000點，不過要擺脫弱勢，就必須要成功升破20天線的阻力。20天線是短線走勢的分水嶺，如果恒指在失守該平均線後，一直無法收復的話，則反映港股根本未能重返偏強走勢之中，令到恒指只能維持反覆無法轉強。
港股近日在反彈至10天線水平後已見乏力，暗示港股暫仍弱勢，令到港股近期只有反彈，未能直正維持上升。雖然港股暫時未見有大幅下跌的風險，但反彈的主要阻力暫時仍然會以20天線為主。要等指數成功向上突破20天線後，港股才算真正脫險。
個股方面，港華燃氣(01083)於今年7月上旬公布，已完成向上海燃氣的增資計算，將會直接持有上海燃氣的25%股權。與此同時，上海燃氣會在一年內以同樣的價格收購港華燃氣的25%股權，在該安排下，實現了反向持股。完成了該次的增資後，集團可以透過上海燃氣間接涉足640萬用戶市場，而該市場的天然氣供應規模已達到每年百億立方，而今次的交易可以為港華燃氣的氣量、客戶及銷售利潤帶來大幅增長。而集團作為港資入股上海燃氣，有助對原有國有體制的上海燃氣發展延業務注入活力。預計在完成該項收購後，上海燃氣的業務可以為集團的整體淨利潤在未來兩年分別帶來約70%的增長。
至於近日國際天然氣價格持續上升，而且國際上更出現氣荒的現象，不過，港華燃氣的項目主要落在西氣東輸主要管道上，在整體天然氣供應仍然充裕下，集團的整體供應仍然穩定。另外，港華燃氣以上游氣採購中的液態天然氣(LNG)現貨佔比較低，而且即使現時國際氣價上升，所帶來的即時影會較低。另外，內地限價的主要是供應家庭用戶，工商用戶則未有太大的限制。尤其是集團的主要客戶仍然以工商業用戶為主，佔整個用氣量的60%。所以，集團仍然可以把整個氣價的成本上升轉嫁給客戶而無損集團的整體毛利。
市場現時給予港華燃氣的目標價中位數為6.3元，而預期今年整體的毛利率仍然可以維持在13%水平。在完成交易後，集團的整體股本回報率(ROE)可以升上13%，而2021年預測市盈率為8.2倍。股價去年9月低位3.17元升上今年7月最高位見5.92元後，雖然一度回落，更一度跌返8月初低位4.59元見100天線後再度反彈。
不過，股價未能向上突破之前高位，只升上5.79元後再度回落，並向下跌穿100天線，返回8月初的低位後才作出反彈，而RSI的整體走勢仍然未有進一步轉弱，預期股價有機會繼續企穩該支持位外，更有機會繼續反彈，並可以再上試之前高位貼近6元水平，若果股價向下跌穿250天線，則要先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益）