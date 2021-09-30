墨爾本買地起屋首期低至23萬起

擁有超過28年澳洲物業測量經驗的澳洲物業測量師劉國彪指，澳洲的買地起屋計劃彈性及自由度較大。

澳洲的樓價長升長有，加上澳洲買地起屋方案愈來愈受當地人及海外買家歡迎，導致地皮供不應求。今次Ray White教一眾投資者如何選擇澳洲地皮，能將收益最大化，順勢為大家推介墨爾本的買地起屋計劃！

若投資者擁有永久業權地皮，可一代傳一代，加上澳洲沒有遺產稅制度，變相將來拆屋重建也不需額外的稅項。根據RPM Realestate數據顯示，私人地皮中位呎價單月上升2.9%，而據UDIA預測，墨爾本全新私人住宅地皮供應量只足夠維持2個月，同時墨爾本及全新私人住宅地皮成交量較上年同期升幅達83%，增幅驚人。以上種種數據顯示地皮供不應求問題有望將進一步推高私人地皮價格。

至於澳洲的買地起屋計劃與買獨立屋的分別，擁有超過28年澳洲物業測量經驗的澳洲物業測量師劉國彪表示，買地起屋計劃的彈性較大，可自行選擇地皮及屋型，最重要是能控制成本。投資者除了根據投資及自住需要揀選適合的地皮及屋型外，亦要留意地皮的闊度及長度，太窄或太短會限制將來加建、重建、轉賣，以及地皮的升值潛力。

除可享更大的自由度外，買地起屋最大的好處是能節省不少印花稅，只需繳交土地印花稅。另外起屋節奏相當快，成為永久業權的地主收地後可立即起樓，約6至9個月能建成。

不過他續指，墨爾本的地皮買少見少，在1至2年前，投資者選擇好地皮後，發展商3至4個月便可交地，但現時大部分屋苑地皮需要等12至18個月。熱門屋苑更需要搭營買地，但因投訴不斷，繼而轉為抽籤方法，海外買家名額更由一半一半跌至目前不足20%，反映當地搶地情況熱熾。

近期墨爾本的東南區大受歡迎，皆因當地發展成熟，而且名校雲集，擁多間著名中小學，全墨排名第三中學、頂尖中學Haileybury College及St. Margaret's School等，在全墨前三大中學中性價比最高。該區7分鐘能達澳洲第二大購物中心、10多分鐘更可到達華人區Glen Waverley，而且鄰近的M1高速公路，38分鐘便直通市中心。是次Ray White推介的地皮平均呎價港幣750起，首期僅港幣23萬起。

澳洲 墨爾本獨立屋連地皮

展銷會及講座

日期: 10月2及3日(週六、日)

時間: 上午11時–下午7時

地點: 尖沙咀喜來登酒店3樓唐廳

【地皮投資新手包講座】

時間: 下午2時半(週六、日)

與我們的專家聯絡: 2376 1088