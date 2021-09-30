港股跌勢持續　ATMXJ全線回吐　內房股炒上

港股低開過百點後窄幅上落，恒生指數最多跌316點，低見24,346點，暫維持逾200點跌幅。國企指數及科技指數齊跌過百點，主板成交近400億港元，港股通暫停。

科網股繼續拖低大市，阿里巴巴回吐逾4%，是表現最差藍籌。京東集團曾挫5.8%，暫跌4.3%重上280元水平。美團及小米集團跌2.3%及2.7%；騰訊跌1.7%。

金融股個別發展，中國平安跌2.8%；滙豐控股跌0.7%；招商銀行跌1.6%；工、中、建三大內銀股跌0.3%至0.7%。友邦保險升0.8%撐市；香港交易所靠穩。

昨日急彈的恒大系普遍回吐，中國恒大跌2%；恒大汽車跌4.8%；恒騰網絡跌6.3%；恒大物業靠穩。

內房股則保持升勢，富力地產飆13%；融創中國飆逾一成；合景泰富升7%。龍頭股中國海外、華潤置地、碧桂園、萬科及世茂集團升1%至2%。

【09:20】港股開市跌169點 大型科網股捱沽 京東集團挫4%

港股在9月最後一個交易日開市下跌，恒生指數跌169點或0.69%，報24,494點；國企指數低開96點或1.11%，報8,663點；科技指數跌121點或1.98%，報6,057點。

大型科網股回吐，阿里巴巴跌2.3%；騰訊跌1.9%；美團跌2.8%；京東集團挫4.3%；小米集團跌2.7%；快手跌2.6%。