許繹彬：港股內外夾擊 提防「10月魔咒」
2021年09月30日 10:08
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股終於捱過痛苦的9月及第三季度結，總括恒指9月截至本周三(29日)計算已下瀉超過1,000點，單憑點數來看，下調千點好像是「微不足道」；但部分股票的股價及市值(內房及物管類)，因中國恒大(03333)牽引的骨牌效應，跌到不似人形，更屢創52周新低，慘況令人心寒。
他指出，科技股在一連串「監管風暴」籠罩下，本月暫只見此板塊的股價只是「有波幅冇升幅」；科技股積弱多時，優質或龍頭的類別，理應會在其他板塊整頓中時會稍為堅強；奈何事與願違，美國10年期國債孳息突然有所異動，升至1.56厘，導致息口敏感的科技股周二(28日)股價慘遭沽售，道指及納指跌幅驚人，創下5個月以來的單日最大跌幅。
在本港上市的科技股，面對同樣的遭遇，股價反覆向下，慶幸港股在周三的期指結算日，在香港交易所(00388)、內銀股及本地地產股的護航下，恒指不跌反升，但暫只能視作夾淡倉所帶動，因為成交仍然非常疲弱。
許認為，投資者現階段必須留意美國在傳統的股災月的美債孳息及美匯的變化，如情況沒有改善，科技股必定是衝擊對象，若情況進一步惡化，其他股份相信亦會被殃及池魚；加上全球持續出現資源短缺(缺晶片、缺勞工、缺原料、缺貨櫃和缺疫苗)，勢將拖慢經濟復甦步伐，驅使通脹升溫。
他預期，縱觀上述種種因素，均不利全球股市發展，而香港股票市場則因恒大事件繼續發酵，致令港股在內外夾擊下，走勢較鄰近地區為弱，港股能否在「傳統股災月」(10月)擺脫弱勢，抑或雪上加霜，還須拭目以待。內地7日長假將至，A股將於10月8日才復市，北水在此期間停止灌溉港股，相信成交會進一步萎縮，若投資者仍然心癢忍不住手，可留意受惠長假相關股份，當中同程藝龍(00780)因內地居民在全國境內旅遊而直接受惠，投資者不妨留意其走勢。