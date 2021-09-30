許繹彬：港股內外夾擊　提防「10月魔咒」

他指出，科技股在一連串「監管風暴」籠罩下，本月暫只見此板塊的股價只是「有波幅冇升幅」；科技股積弱多時，優質或龍頭的類別，理應會在其他板塊整頓中時會稍為堅強；奈何事與願違，美國10年期國債孳息突然有所異動，升至1.56厘，導致息口敏感的科技股周二(28日)股價慘遭沽售，道指及納指跌幅驚人，創下5個月以來的單日最大跌幅。

許認為，投資者現階段必須留意美國在傳統的股災月的美債孳息及美匯的變化，如情況沒有改善，科技股必定是衝擊對象，若情況進一步惡化，其他股份相信亦會被殃及池魚；加上全球持續出現資源短缺(缺晶片、缺勞工、缺原料、缺貨櫃和缺疫苗)，勢將拖慢經濟復甦步伐，驅使通脹升溫。