【瑞通推介】恒指曾跌穿24400點　遠近牛均有資金流入

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對年內開始縮減買債規模預期升溫，債息上升，道指周三(29日)收報34,390點，升90點或0.3%，納指則收挫。恒指周三先跌後回升，低位守24,000點，全日收報24,663點，倒升163點或0.7%，連升3日。周四(30日)早段回吐逾200點，一度跌穿24,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾6,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,700萬元，反映投資者繼續看好後市。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

網信辦等9部門聯合印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》，提出防止利用算法干擾社會輿論、打壓競爭對手等。大型科技股周三逆市向下，但收市時已收復大部分失地。美團周三曾挫5.5%至238元，全日微跌0.7%收市，企250元，4連升告終，但10天和20天線失而復得。周四早段跌逾3%，回落至241.6元水平。周三有逾680萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾60萬元淨流出。

美國國債收益率快速上漲，牽動資金轉投金融股。友邦保險周三迎來較顯著升幅，嘗試挑戰90元關，全日收漲3.1%，報89.05元，重越10天線，今月中旬下試的82元邊或已是今輪跌浪的底部。股份周四早段曾升逾2%，重返91元以上，其後升幅收窄。約530萬元在周三淨流出其好倉，淡倉則有逾510萬元淨流入。

雖然波羅的海乾散貨指數連日刷新2008年以來高位，惟航運股反覆走軟。中遠海控周三最低見11.26元，為近兩個月低位，收市維持3.1%的跌幅，報11.7元，14日RSI正逐步逼近超賣水平。股份周四早段急彈逾6%，高位逼近12.5元，惟其後升幅大為收窄。周三有逾240萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾小量資金淨流出。

美國原油庫存意外增加，國際原油價格近日衝高之後出現調整，石油股回吐，中國石油股份是周三表現最差藍籌，全日收挫6.6%，報3.67元，5連升告終並跌破10天線。周四早段好淡爭持，於3.7元以下徘徊。其好倉周三錄小量資金淨流出，淡倉亦有逾30萬元淨流出。

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