【瑞通推介】恒指曾跌穿24400點　遠近牛均有資金流入

2021年09月30日 10:52
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對年內開始縮減買債規模預期升溫，債息上升，道指周三(29日)收報34,390點，升90點或0.3%，納指則收挫。恒指周三先跌後回升，低位守24,000點，全日收報24,663點，倒升163點或0.7%，連升3日。周四(30日)早段回吐逾200點，一度跌穿24,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾6,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,700萬元，反映投資者繼續看好後市。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    網信辦等9部門聯合印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》，提出防止利用算法干擾社會輿論、打壓競爭對手等。大型科技股周三逆市向下，但收市時已收復大部分失地。美團周三曾挫5.5%至238元，全日微跌0.7%收市，企250元，4連升告終，但10天和20天線失而復得。周四早段跌逾3%，回落至241.6元水平。周三有逾680萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾60萬元淨流出。
    美國國債收益率快速上漲，牽動資金轉投金融股。友邦保險周三迎來較顯著升幅，嘗試挑戰90元關，全日收漲3.1%，報89.05元，重越10天線，今月中旬下試的82元邊或已是今輪跌浪的底部。股份周四早段曾升逾2%，重返91元以上，其後升幅收窄。約530萬元在周三淨流出其好倉，淡倉則有逾510萬元淨流入。
    雖然波羅的海乾散貨指數連日刷新2008年以來高位，惟航運股反覆走軟。中遠海控周三最低見11.26元，為近兩個月低位，收市維持3.1%的跌幅，報11.7元，14日RSI正逐步逼近超賣水平。股份周四早段急彈逾6%，高位逼近12.5元，惟其後升幅大為收窄。周三有逾240萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾小量資金淨流出。
    美國原油庫存意外增加，國際原油價格近日衝高之後出現調整，石油股回吐，中國石油股份是周三表現最差藍籌，全日收挫6.6%，報3.67元，5連升告終並跌破10天線。周四早段好淡爭持，於3.7元以下徘徊。其好倉周三錄小量資金淨流出，淡倉亦有逾30萬元淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指貼價、中年期購證(27086)，行使價25,400點，2022年3月到期，實際槓桿9倍。貼價、中短期沽證(24996)，行使價23,600點，2022年2月到期，實際槓桿7.7倍。
    美團輕微價外、中短期購證(24350)，行使價275.2元，2022年1月到期，實際槓桿5.4倍。輕微價外、短期沽證(26159)，行使價230元，2021年12月到期，實際槓桿5.2倍。
    友邦輕微價外、中短期購證(15163)，行使價99.99元，2022年3月到期，實際槓桿8.2倍。輕微價外、短期沽證(20597)，行使價80.93元，2021年12月到期，實際槓桿9.9倍。
    遠海輕微價外、中短期購證(23225)，行使價12.6元，2021年12月到期，實際槓桿3.4倍。
    中油輕微價外、中短期購證(19008)，行使價4.09元，2021年12月到期，實際槓桿8.4倍。
    騰訊輕微價外、中年期購證(17828)，行使價534.3元，2022年4月到期，實際槓桿5.7倍。輕微價外、中短期沽證(25903)，行使價424.8元，2022年1月到期，實際槓桿5.5倍。
    阿里價外、中短期購證(25408)，行使價172.8元，2022年2月到期，實際槓桿5.7倍。貼價、中短期沽證(25231)，行使價135.88元，2022年2月到期，實際槓桿3.6倍。
    海油輕微價外、短期購證(21420)，行使價9.39元，2021年12月到期，實際槓桿7.6倍。輕微價外、中短期沽證(22097)，行使價8.08元，2022年1月到期，實際槓桿6.8倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(68647)，收回價23,900點，槓桿比率42.6倍。熊證(52310)，收回價24,900點，槓桿比率39.2倍。
    美團牛證(67944)，收回價228.88元，槓桿比率12.2倍。熊證(51080)，收回價268.88元，槓桿比率8.4倍。
    友邦牛證(68678)，收回價85元，槓桿比率14.5倍。熊證(65257)，收回價96元，槓桿比率11.8倍。
    遠海牛證(55588)，收回價11元，槓桿比率7.7倍。
    騰訊牛證(60790)，收回價430元，槓桿比率13.2倍。熊證(54184)，收回價491.8元，槓桿比率11倍。
    阿里牛證(53086)，收回價128元，槓桿比率6.8倍。熊證(67703)，收回價158元，槓桿比率6.6倍。
    海油牛證(53127)，收回價8.1元，槓桿比率10.6倍。熊證(61585)，收回價9.48元，槓桿比率7倍。
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