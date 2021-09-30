【高盛推介】京東受壓急跌　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團近日表現落後，自月初高位325.8港元回調近14%。周四(30日)早段再度受壓，低開約4.3%後曾低見277元，為1個月低位。最新報279.4元，跌約4.9%，跌幅較大市深。

京東與達達集團及戴爾三方正式達成戰略合作，將在商品管理、數碼化營銷、用戶精細化營運以及優化履約效率等多方面展開深度合作。京東宣布，全國首家京東MALL於9月30日在西安開業，經營商品超過20萬件，共150多個國內外電器及3C品牌。

觀察個股輪證資金流向，可見近日認購證獲資金轉向部署，本周二(28日)及本周三(29日)共錄得約680萬元資金流入。認沽證於近期獲資金持續部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約690萬元。

京東購證12316，行使價288.8元，2021年11月25日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、高槓桿、低街貨。

京東購證25578，行使價336.2元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.4倍，價外。

京東購證25092，行使價300元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。

京東牛證60834，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

京東牛證60823，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

京東沽證23008，行使價245.68元，2021年12月22日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低街貨。

京東熊證69411，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，近50.5元收回距離遠熊。

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