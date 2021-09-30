調查：逾6成投資者未來一年進一步增持中國配置

景順委託經濟學人影響力(Economist Impact)對全球投資者的中國配置進行的一項調查顯示，全球86%資產所有者均已在過去12個月裡上調或保持對中國投資的配置，64%預期將在未來12個月進一步增持；只有12%的表示預期會有所減持。

《中國投資配置2021》調查報告涵蓋北美、亞太、歐洲和中東地區，訪問了200家資產擁有人組織，調查在2021年6至7月期間收集了全球投資機構的資深投資專家對其中國投資配置的看法。

60%受訪者預期，未來12個月中國經濟狀況將優於全球其他地區。儘管新冠肺炎疫情令經濟行為和金融市場發生轉變，似乎並未改變投資者對中國投資和機會的戰略性看法。54%受訪者認為，疫情提高了他們對中國配置的風險偏好。

今年中美貿易緊張局勢，地緣政治不確定性持續至拜登政府上場，但80%的調查受訪者表示，這一持續的動態對其增加中國配置產生了適度或重要的推動力。這與2019年的調查結果形成強烈對比，當時有44%的受訪者表示，這一因素將對他們的投資決策產生負面影響。

在資產類別選擇方面，對52%受訪者而言，中國在岸股票仍是最受歡迎的資產類別，其次是在岸固定收益(51%)和包括H股及在美上市中國ADR等離岸股票(50%)。這與2019年的調查結果一致。

目前固定收益市場的低利率環境以及股市持續波動，全球資產所有者仍在關注非流動性資產類別，且受訪者對中國的投資也反映了這一趨勢。房地產(40%)、公司直接所有權(39%)和其他另類投資(38%)是調查受訪者計畫在未來12個月內增持的前三大資產類別。37%的受訪者表示將增加對中國在岸股票的配置，但仍較2019年(52%)有所減少。

儘管中國近期的監管改革引發科技行業的波動，惟調查顯示，全球投資者對這一行業的配置保持不變。科技創新(49%)和金融服務(44%)主題仍是調查受訪者最看好的投資主題，與2019年持平，醫療保健(27%)和國內消費(26%)主題也深受市場青睞。在科技領域，資產所有者正從人工智慧或相關數字自動化(39%)、5G(32%)和面向消費者或B2B的線上服務(31%)領域尋找投資機會。

景順中國A股投資總監、業務策略與發展主管謝征儐表示，過去12個月國際資產所有者對中國配置的投資情緒基本保持穩定。中國是全球唯一一個在在新冠肺炎疫情下仍在2020年實現國內生產總值(GDP)正增長的主要經濟體。儘管地緣政治局勢持續緊張，內地監管機構近期的行動也被市場所關注，但隨着中央微調其產業政策，以平衡增長與可持續性，宏觀前景仍保持強勁。景順認為，隨着內地經濟的持續發展和轉型，全球投資者已意識到長期配置中國資產的必要性和益處。