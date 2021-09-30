【高盛推介】阿里巴巴創歷史低位　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(29日)跌約1.7%，周四(30日)早間繼續下跌。早上低開約2.3%後跌幅擴大，最低見141港元，創歷史低位。最新報142.1元，跌約4.2%。

有券商指阿里2022財年第2財季度是最具挑戰，料收入增長為29%。旗下客戶管理收入於第2財季增4%，旗下第2財季天貓實體商品成交金額升5%。該行雖下調阿里目標價至220元，但仍維持「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周三獲資金轉向趁低吸納，錄得約140萬元資金流入。認沽證則於本周一(27日)及本周二(28日)共錄得約230萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，可見牛證於近期持續獲資金流入，當中周三有約90萬元，並集中在140至142元收回區域的產品。周三部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至154元以下收回價的貼熊。

阿里購證27597，行使價150元，2022年2月21日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。

阿里購證25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿6.5倍，行使價140至180元間產品中，槓桿最高。

阿里購證27170，行使價160元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.2倍，中期、低街貨。

阿里牛證68270，收回價125元，行使價123元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛證58702，收回價100元，行使價98元，換股比率500，槓桿比率3.2倍，市場上最遠收回價牛證。

阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。

阿里熊證53607，收回價160元，行使價162元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，新上市貼熊。

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