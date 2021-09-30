印度神童指30年前可怕景象會重現　全球逃不掉？

近日港股跌跌不休，不同板塊輪流大調整，原來一切一切都盡在「印度神童」阿南德的掌握之中。早前已多次言中世界大局的阿南德，近期發布新影片預言，火星與土星將於明年合相，最大鑊是約30年前也有此星象出現，「恐怕人類會面臨一波巨變，全球都逃不掉。」

阿南德曾預言，「木星7月21日開始逆行，8、9月木星逆行在魔羯座，恐對世界不利」，結果由8月份起，各國都禍事連連，例如希臘、土耳其出現野火、海地有7.2級強震、塔利班重奪阿富汗政權。對香港而言，恒生指數於7月27日一度大冧1,444點，當日收市略為收窄亦跌1,106點。踏入9月份，更是連日下跌，一度跌穿24,000點心理關口。

他說，動盪情況要直至11月才會結束，因為屆時「木星在11月21日離開魔羯座前往水瓶座」，生活開始好轉，而12月起經濟才會稍微復甦。不過仍未擺脫危機，明年4月份，火星將與土星合相，到時將面臨又一波變化，甚至衝擊全球經濟。

他透露，屆時除了新冠疫情外，其他包括經濟、股市於一年內都會受到影響；而1992年也曾發生過火星、木星合相，是不祥之兆。而1992年曾爆發過波斯尼亞戰爭；泰國有幾十萬民眾參加集會反對軍人干政，導致最少有幾十個示威者喪生；深圳發生股災，震驚全國；另印度發生教族騷亂，1,100多人死亡......