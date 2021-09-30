南方東英：恒大危機屬個別案例　料不出現系統性風險

惠理高級基金經理徐福宏指，內地過去亦曾出現債務危機，並可透過融資等財務手段解決。由於恒大去年已出現優先票據到期，認為內地政府應有措施防範，而房地產市場去槓桿政策使市場更健康發展，對今年展望仍審慎樂觀。

對於內地當局近期加強不同行業的監管，徐氏提到，無論反壟斷、「共同富裕」等，均在「十四五規劃」(即第十四個五年規劃)框架內，而近日的限電令則與碳中和有關。隨着市場消化有關消息，投資者風險胃納已較7月底新政策推出時大為改善，直言當時留意到有外資基金於短時間內減持中資資產，若再短期內再無新的政策出台，相信低位已過。

債券通「南向通」啟動一周，滙豐證券服務董事總經理兼中國業務發展及客戶管理總監王偉全指出，內地逐步開放市場，互聯互通機制及平台運作愈趨成熟，亦會帶動投資需求，尚需求增加亦需要配套支持，例如延長債券交易時段、更多不同貨幣計價的債券等。