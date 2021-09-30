二手樓價指數按周跌0.49%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報189.6點，按周跌0.49%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.46點，按周跌0.45%。CCL(中小型單位)報190點，按周跌0.43%。CCL(大型單位)報187.53點，按周跌0.84%。

新界西CCL_Mass最新報179.23點，創歷史新高，按周升1.69%，連升2周共3.83%。近9周計，新界西CCL_Mass錄得5升4跌，其中4次創新高，累升1.40%。在用家市主導下，新界西樓價領升，支持整體樓價持續高企。

港島CCL_Mass報194.48點，按周跌1.37%。九龍CCL_Mass報186.49點，按周跌0.37%，連跌3周共1.82%。新界東CCL_Mass報203.5點，按周跌2.15%，連跌2周共2.29%。近9周計，港島CCL_Mass累跌0.56%，九龍CCL_Mass累升0.97%，新界東CCL_Mass累跌0.24%。四區樓價各自反覆，CCL繼續於高位窄幅爭持。

CCL Mass破頂後，走勢持續一跌一升，指數連續9周於191點至193點爭持，期間累升0.47%。CCL及CCL(中小型單位)破頂後走勢一致，指數二跌二升，隨後一跌一升，同樣連續9周於189點至191點爭持，期間CCL累升0.44%，CCL(中小型單位)累升0.39%。CCL(大型單位)近9周於185點至191點之間反覆，期間累升0.73%。顯示整體樓價破頂後於歷史高位爭持。

以正式買賣合約日期計，2021年第三季CCL升0.65%，CCL Mass升0.76%，CCL(中小型單位)升0.79%，CCL(大型單位)跌0.1%，港島升0.1%，九龍升0.28%，新界東升0.59%，新界西升2.29%。第三季新界西樓價升勢明顯，帶領整體樓價升上歷史高位。