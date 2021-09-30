道期升226點 油價向好
2021年09月30日 16:20
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美匯指數報94.28；港匯見7.7876；離岸人民幣(CNH)報6.4676；美元兌日圓報111.84；歐元企1.1602，英鎊處1.3433。金價報1,731美元。油價向好，布油報79.01美元，紐油報75.26美元。比特幣企4.29萬美元水平。道指期貨升226點。
●市後關注點
-20:30 美國第二季國內生產總值(GDP)終值
-21:45 美國9月芝加哥採購經理指數(PMI)
●港股終止3日升勢，恒生指數全日收報24,575點，跌87點或0.35%。國企指數收報8,726點，跌34點或0.39%；科技指數收報6101點，跌77點或1.26%。主板成交1,151億港元。阿里巴巴跌逾4%。 https://bit.ly/3CYbScF
●歐股早段全線向上，供應鏈運費和配送中心工人工資上漲，或影響Boohoo全年利潤率，該股股價下跌9.7%。https://bit.ly/3uokWoj
●滬綜指收報3,568點，升31點或0.9%，全月累升0.6%。https://bit.ly/3F1iWXX
●中國經濟：
-中國9月官方製造業PMI降至49.6，重回收縮區間。
-內地限電嚇怕外資，企業尋求落戶他國。
-恒大指內地近20個項目已恢復施工。
-財政部下月在港發行40億美元主權債券。
-內地限電！雲南工業矽減產9成，太陽能價格或現漲勢。
●安聯埃利安籲聯儲局盡快縮減買債，免債市波動。
●中海油擬斥162億元增持巴西油田股權。
●英國再有3家能源公司倒閉，入冬後恐陸續有來。
●鴻海進軍電動車，擬收購Lordstown美國車廠。
●保監局與金管局對使用保費融資聯合查察。
●美眾議院通過暫緩債務上限草案，惟料參議院難過關。
●傳奇災難預言家：美股泡沫勁過大蕭條時期，隨時會爆！
●第三季全球IPO集資7378億元，按季跌26%。
●美創投Social Capital盡沽特斯拉，女股神都掟貨。