保監局：去年香港保險業務毛保費總額按年升8%

保險業監管局公布，去年一般保險業務的毛保費及淨保費分別為599億元及405億元，按年升8%及7.3%，而承保利潤則由2019年的8.69億元，改善至2020年的23億元。

受惠於保費率上調及分入再保險業務，財產損壞業務毛保費收入增長至121億元，按年上升17.6%；一般法律責任業務錄138億元，按年升10.4%。這些升幅部分被意外及健康業務因外遊活動減少令毛保費收入按年下跌3.5%至177億元所抵銷。

直接業務的整體承保利潤由2019年的4.88億元，急增至2020年的19億元，主要由於疫情使經濟活動放緩而導致申索減少。意外及健康業務的承保利潤由2.95億元，上揚至11億元；僱員補償業務則由2.6億元虧損扭轉為4.09億元利潤。此外，直接汽車業務的虧損由5.14億元，收窄至2.42億元；分入再保險業務的承保利潤由3.81億元，上升至4.8億元。

該局指，儘管疫情帶來的不確定性持續，今年上半年的長期業務新造保單保費仍然錄得按年22.9%增長，達805億元，在內地訪客業務停滯不前的情況下，表現異常亮麗。此外，一個大型保險集團決定在香港集資，以及另一間具領導地位的國有再保險公司正為首宗保險相連證券發行作最後準備，均表明它們對香港作為國際金融中心和區域總部的理想基地的吸引力充滿信心。

保監局表示，該局會繼續與政府緊密合作，憑藉固有優勢，包括自由流動的資訊和人才、活躍的資本市場、普通法制度、世界級基建設施和大量富經驗的專業服務提供者，為香港開拓更多新增長領域。

保監局主席鄭慕智稱，內地「十四五」規劃(第14個5年計劃)把香港定位為在「雙循環」經濟策略下，服務國外和國內客戶的環球風險管理中心，為保險業帶來朝氣蓬勃及令人振奮的前景。保監局設定的目標是建立生態圈，透過參與粵港澳大灣區發展，促進本地需求。

宏利表示，香港對公司而言一直是全球以及亞洲一個重要策略市場，公司一直在香港投放大量資源，以推動長遠發展，相信香港將會在大灣區的發展中擔當舉足輕重的角色。宏利在大灣區的營運據點遍布區內11個城市中的9個，未來會繼續支持政府的相關發展計劃，包括於廣東設立服務中心，讓宏利可在「保險通」開通後加快增長及擴充步伐。